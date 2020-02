Le HCCT a ouvert, hier, sa première session ordinaire, en présence du ministre du Travail Samba Sy. Cette rencontre, organisée au siège de l’institution, a permis aux conseillers de dévoiler les objectifs de cette année dont la correction de l’iniquité territoriale et la mobilisation des membres de l’institution pour la lutte contre l’insalubrité.

Le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a effectué, hier, sa première rentrée de l’année. L’institution dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye a officiellement ouvert sa session ordinaire de 2020. Cette année, les travaux des conseillers vont s’articuler autour du thème ‘’L’équité territoriale’’. L’objectif est, d’après la présidente de l’institution, de trouver une solution aux complaintes relatives aux limites territoriales et à l’inégalité dans la répartition des accès universels dont l’eau et l’électricité.

Aux yeux de la responsable socialiste, la pertinence du choix de ce thème se justifie, d’autant plus que des inégalités criardes se manifestent à travers les déséquilibres constatés entre les communes urbaines et les communes rurales, à travers le fossé existant entre les zones côtières et l’intérieur (…). Le successeur d’Ousmane Tanor Dieng en veut pour preuve le statut de la capitale sénégalaise qui, aujourd’hui, dit-elle, étouffe de tous les bords. A ce propos, elle liste l’hyper concentration des infrastructures et des ressources, ainsi que la forte inflation humaine. Ce qui mérite, selon elle, l’attention de tous.

Cependant, regrette Mme Ndiaye, malgré cette situation, le statut de cette ville rechigne à évoluer et, pendant ce temps, indique l’ancienne mairesse de Louga, d’autres villes-capitales politiques et économiques comme Yaoundé (Cameroun), Abidjan (Côte d’Ivoire), Lagos (Nigeria)… disposent d’un statut particulier à la hauteur de leur taille et à la dimension de leur ambition. ‘’Nous devons travailler à capitaliser les bonnes pratiques qui font des émules ailleurs. Il est anormal de reproduire le même mode d’administration et de gouvernance, le même schéma institutionnel entre des villes n’ayant ni les mêmes vocations ni les mêmes fonctions, encore moins les mêmes visées’’, fait remarquer Aminata Mbengue Ndiaye.

‘’Nous avons initié le prix du Balai d’or’’

Pour la présidente du HCCT, la problématique de l’équité territoriale revient également à corriger les différences dans le traitement réservé aux quartiers et villages. Pour Aminata Mbengue Ndiaye, les dirigeants de ces deux entités exercent les mêmes compétences, mais ne jouissent pas du même traitement. ‘’Il s’agit, dans une perspective plus englobant, de se pencher sur les mesures correctives les plus urgentes à prendre pour éliminer les disparités entre quartiers et villages, et rompre définitivement les déséquilibres’’, renseigne Aminata Mbengue Ndiaye.

Elle compte, à cet effet, effectuer des visites de terrain, des missions d’études et d’informations pour mieux motiver les recommandations du HCCT qui seront livrées à la fin des travaux.

Dans sa déclaration d’ouverture, la responsable socialiste n’a pas manqué d’inviter le HCCT à s’investir activement dans le programme ‘’Zéro déchet’’ initié par le chef de l’Etat Macky Sall. Elle précise d’ailleurs que le bureau et la conférence des présidents ont engagé les membres de l’institution à descendre sur le terrain, en organisant à tour de rôle un ‘’cleaning day’’ dans une collectivité territoriale au choix. ‘’Pour encourager les initiatives locales, nous avons initié le prix du Balai d’or pour récompenser les collectivités qui se seront illustrées dans la lutte contre l’insalubrité’’, fait-elle savoir.

