Le Magal de Touba se tiendra dans vingt jours. Cet événement religieux, qui draine des millions de personnes, se déroulera cette année dans un contexte particulier, avec la pandémie de la Covid-19. Les acteurs de la santé et le khalife général des mourides ont mis en place des dispositifs particuliers, pour éviter que le virus, après l’événement, ne se propage dans le pays et au-delà.

Un Magal avec zéro cas de virus. C’est le pari des techniciens de la santé. Ils mettent les bouchées doubles pour éviter qu’à partir de cet événement religieux, le virus essaime dans tout le pays et au-delà des frontières du Sénégal.

En visite à Touba, le docteur Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), a recommandé la protection des personnes du 3e âge et d’œuvrer pour que le virus ne se propage pas. Aux personnes qui feront le déplacement à la cité religieuse, le Dr Bousso invite à tout entreprendre pour protéger les habitants et les dignitaires.

Le directeur du Cous s’est rendu dans la ville sainte pour voir le dispositif anti-Covid mis en place pour le Magal. Avec sa délégation, ils ont visité la mosquée et certains sites. Avant de discuter avec leurs collègues de la région de Diourbel, à propos de la prise en charge, de la détection et du diagnostic. ‘’On a mis en place un dispositif pour qu’il n’y ait pas de Covid-19. C’est la ville de Touba qu’il faut protéger. C’est une ville à risque. Il y a un travail à consolider pour que les cas puissent diminuer’’, a-t-il déclaré à l’issue de la visite.

Le docteur Mamadou Dieng, le médecin-chef de la région, s’est, lui, félicité de la disponibilité déjà de la caisse d’avance et de l’engagement des partenaires. Avec ces derniers, ils ont discuté des modalités de la couverture sanitaire.

Il ressort donc de cette visite qu’un important dispositif de prévention et de prise en charge sera mis en place. Il sera renforcé par les activités de surveillance épidémiologique. D’ailleurs, un plan intégré de communication a été élaboré. Ce plan intègre l’essentiel des dimensions de la lutte contre la Covid-19, avec un focus particulier sur le respect des mesures barrières. Les autorités médicales de la région ont discuté avec le comité d’organisation qui dispose d’un plan de communication, avec la commission santé qui est la maitresse d’œuvre de cette activité, afin de créer une synergie des efforts autour de l’organisation du Magal.

Il est aussi annoncé la mise en place d’importantes mesures pour prévenir et minimiser les risques de transmission de cette épidémie.

Déclinant les activités qui seront réalisées, le médecin-chef de la région médicale confie : ‘’Les équipes sont à pied d’œuvre pour la sensibilisation. Beaucoup d’émissions seront organisées. Des spots seront diffusés dans les radios. Il y aura aussi une communication de proximité, à travers des visites à domicile, avec les foras et les dialogues communautaires, pour mettre le focus sur le port du masque et l’adoption de mesures barrières, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale au niveau de la grande mosquée et des grandes concessions des marabouts.’’

A ce dispositif de prévention, sera greffé un procédé de prise en charge avec des points fixes et avancés.

Le Dr Dieng informe que 71 % des points seront installés entre Touba et Mbacké, et surtout sur les grands axes routiers, pour prévenir les accidents de la circulation. Pour ce Magal, la région médicale va travailler sur les urgences, avec l’appui du Samu.

Une unité d'alerte et de prévention épidémiologique

Pour une meilleure prise en charge médicale des fidèles, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, a mis en place une unité d'alerte et de prévention épidémiologique ou ‘’Kurel feg ak fagaru’’. Cette équipe est dirigée par le professeur Lamine Guèye. Il est composé des professeurs Lamine Ndiaye et Massamba Diouf, des docteurs Khadim Ngom, Alioune Mbacké, Khadim Sylla, Serigne Abdoul Ahad Bousso et Cheikh Abdoul Ahad Mbacké.

A propos de la pandémie, le Dr Dieng a noté une tendance baissière. Même si le problème des prélèvements continue de se poser. ‘’Nous notons une baisse de l’incidence des taux d’attaque. A Touba, nous sommes restés quelques jours sans attaque, mais il y a toujours le problème des prélèvements qui se pose. Il n’y a pas de malade au niveau du CTE. Tous les malades sont sortis. Nous avons 8 cas suivis à domicile à Touba’’.

Pour ce Magal, le centre de traitement des épidémies du centre hospitalier Heinrich Lübke sera ouvert. Les autorités médicales veulent, avec cette structure, rapprocher les usagers des services de prise en charge.

