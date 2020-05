Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) s’est largement exprimé sur la situation actuelle de la balle orange au Sénégal, notamment la suite à réserver aux différentes compétitions, ce samedi, lors de son passage au Club de la presse sportive. Maitre Babacar Ndiaye a aussi mis la lumière sur le différend entre Baba Tandian et la FSBB, les contours du contrat du nouveau sélectionneur des Lions Boniface Ndong, entre autres questions évoquées.

Suite de la saison

‘’Nous sommes en train de réfléchir pour déterminer la conduite à tenir. J’avais demandé au directeur technique national Moustapha Gaye de faire un rapport. Il l’a déposé avant-hier (jeudi, NDLR).

J’ai reçu également aujourd’hui (samedi, NDLR) celui du président de la Commission médicale, Charles Kinkpe, chargé de faire une étude circonstanciée pour voir la possibilité ou pas de continuer la saison. J’avais également envoyé une correspondance aux clubs et présidents de Ligue régionale pour qu’ils nous fassent parvenir leurs avis et suggestions. Nous voulons que ça soit une participation inclusive et nous attendons la réaction des clubs. Quand nous aurons toutes ces informations, le Bureau fédéral va se réunir pour voir la suite à donner à la saison. La décision sera soumise pour validation au Comité directeur. Nous sommes en train de travailler sur la question. Vous comprenez que pour des raisons liées à la primauté de l’information qui doit être donnée au Bureau fédéral, je ne peux pas vous dévoiler les contenus des deux rapports reçus. Cela va être extrêmement difficile de continuer la saison, cette année.’’

Appui de la fédération aux clubs

Affaire Baba Tandian

‘’A la suite de la sanction prise par la fédération, des bonnes volontés ont joué des médiations, surtout la présidente de la Zone 2, Rokhaya Pouye, qui a fait en sorte que je puisse rencontrer M. Tandian en présence de quelques membres de la FSBB. Je ne peux pas aussi dévoiler le contenu de nos discussions, mais nous avons discuté entre responsables. A la fin de la réunion, la présidente de la Zone 2 a émis le souhait de voir la fédération réviser la décision prise à l’encontre du président Tandian. J’avais dit, au cours de cette rencontre, d’apaiser le climat, de faire en sorte que toute la famille du basket soit rassemblée, de respecter et de faire respecter la fédération, de veiller aussi à la crédibilité de la fédération. J’avais aussi dit à l’assistance que la décision a été prise par le Bureau fédéral et non par le président. J’avais promis de soumettre la question aux membres du bureau. Je respecterai ma parole. Mais, aujourd’hui, nous travaillons sur la fin de la saison. Dès que cette question sera réglée, je convoquerai une réunion de bureau pour étudier cette affaire. Les textes de la fédération permettent au président de soumettre au Bureau fédéral toute décision prise en seconde lecture.’’

Le Secrétariat général de la FSBB

‘’Concernant le poste de secrétaire général, le ministre des Sports s’est prononcé. Vous conviendrez avec moi que lorsque le ministre se prononce sur une question, que je puisse en parler publiquement. Il m’a demandé de me rapprocher du DAPS (Direction des activités physiques et sportives, NDLR) pour traiter cette question. Etant entendu qu’il est donné au président de la fédération de proposer la nomination de secrétaires généraux. C’est un poste sensible qui demande beaucoup de compétences : intellectuelles, droit de réserve, connaissance de l’outil informatique, maîtrise de l’anglais. Lorsque l’ancien SG, Mamadou Fall, a rejoint le ministère des Sports pour nécessité de service, le bureau fédéral avait demandé au SG adjoint, Ibrahima Niang, de faire fonctionner le secrétariat.

Il l’a bien fait et ce n’est pas facile. Quand on va dans les compétitions internationales, il y a un travail soutenu à faire en rapport avec la Fiba pour la qualification des joueurs, les réunions techniques, le flocage des maillots, entre autres. Ibrahima Niang a toujours fait son travail de manière correcte et efficace. J’avais pris la précaution, à l’époque, d’informer la Fiba de cette situation en expliquant que le secrétaire général avait été rappelé par la tutelle. De ce fait, le secrétariat sera géré par Ibrahima Niang et j’ai les correspondances. Ce dernier a pris part à plusieurs réunions de la Fiba Afrique et Monde et il m’a toujours accompagné. Je ne comprends pas tout ce tollé-là, car ceux qui parlent se sont affiliés auprès de lui. Il a tout géré à la fédération. Mais je vais m’approcher du DAPS pour voir s’il y a lieu de le confirmer ou pas. Je crois qu’il peut tenir le poste et il n’est pas exclu que je propose au ministre et au DAPS de le confirmer.’’

Bilan Afrobasket féminin 2019

‘’Le bilan ne se fait pas attendre. A la fin de l’Afrobasket, nous avons dressé un bilan. Il faut noter que cette compétition n’était pas organisée par la fédération, mais c’est un comité d’organisation mis en place par le ministre des Sports. Le ministre m’a fait l’honneur de me porter à la tête dudit comité. A la fin de l’Afrobasket, nous avons fait un rapport que nous avons remis à l’autorité de tutelle. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on n’a pas pu tenir une assemblée d’information à cause du coronavirus. Je précise que nous sommes l’une des rares fédérations à tenir une assemblée générale d’information tous les ans et cela depuis que je suis à la tête de l’instance. L’année dernière, il y avait une assemblée générale élective (15 juin 2019, NDLR) ; nous avions décidé d’organiser une AG d’information. Un comité directeur a été même fixé pour déterminer la date de la tenue de l’AG d’information.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas tenir cela à cause de l’interdiction des rassemblements. Les documents sont prêts et envoyés à qui de droit. C’est le comité local d’organisation qui doit rendre compte à la tutelle. Maintenant, au moment venu, si l’AG d’information se tient, les informations seront transmises aux clubs. Les documents et les bilans de la FSBB ne peuvent se discuter à travers la presse. Les clubs ont droit au vote et chapitre lors des assemblées générales et non à travers la presse.’’

Limitation des mandats

‘’Nous devons être lucides et faire une analyse objective de la situation. Nous avons dans nos textes l’article 18 des Statuts de la FSBB qui limite le nombre de mandats des membres du Comité directeur à deux. Ce texte dit que les membres du Comité directeur sont rééligibles une seule fois. A y voir de près, on dirait que c’est une disposition politique qui a été transférée dans le sport, spécifiquement dans le basket. Dans le domaine politique, on parle de limitation de mandat quand il est consécutif. C’est-à-dire que la personne ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs, mais cela vous donne la possibilité de revenir après les deux mandats. Le texte du basket tel que libellé, on ne peut pas revenir même après avoir fait deux mandats.

Ce qui fait 8 ans et ce n’est rien dans la carrière d’un dirigeant sportif.

Ensuite, il n’est pas bon de se débarrasser de toutes les personnes ressources et hommes d’expérience dans une fédération. Si tout le monde part après deux mandats, on n’aura jamais dans la fédération des gens expérimentés et qui ont la carrure d’aider la structure. Il faut voir que c’est une discrimination entre les différentes fédérations. On ne peut pas constituer une exception, non pas sénégalaise, mais mondiale. Nulle part dans aucune discipline, vous ne verrez une limitation de mandats du Comité directeur. Il y a une discrimination même sur le plan interne entre différentes fédérations délégataires de pouvoir. C’est une disposition qui viole la charte sportive, car il n’y a pas de texte réglementaire limitant les mandats des fédérations. Le ministre a parlé, le week-end dernier, de la tenue des assemblées générales à la fin des mandats, d’où l’obligation, pour les fédérations, de ne pas proroger leur mandat.

Nous avons une limitation des mandats du Comité directeur à deux et cela viole le principe de légalité des fédérations devant la loi. Même au niveau du Cnoss, il n’y a pas de limitation de mandats. Donc, cela viole aussi les textes du CIO et de la Fiba où on parle de limitation d’âge. Vous ne verrez dans aucune discipline une limitation de mandats. Si nous voulons que le Sénégal puisse avoir des dirigeants capables de percer sur le plan international, il faut les laisser travailler, percer, se faire un carnet d’adresses et acquérir de l’expérience pour pouvoir être élus. Si Abdoulaye Sèye avait été limité à deux mandats, il ne serait jamais président de Fiba-Afrique et de Fiba-monde. Il avait passé 20 ans à la tête de la FSBB pour ensuite diriger ces deux structures internationales. Si Augustin Senghor était limité à deux mandats, il ne serait pas aussi aujourd’hui membre du Comité exécutif de la Caf. Cette question mérite d’être posée et il n’y a aucun texte qui interdit la révision de cette disposition. Les clubs sont souverains pour se prononcer sur cette disposition. Le moment venu, cette question sera soumise à une assemblée générale extraordinaire, mais il y aura aussi d’autres dispositions, car les textes méritent d’être revus.’’

Objectifs aux Afrobasket-2021 (hommes et dames)

‘’2021 est une année chargée sur le plan international avec les deux Afrobasket (hommes et dames) sans oublier le TQO masculin. En termes d’objectif, nous sommes en train de discuter avec le directeur technique national et sélectionneur des filles, si on doit rajeunir à 100 % ou à moitié pour avoir des objectifs de reconquête du titre ou de montée sur le podium. Cette question n’est pas totalement tranchée, mais elle le sera sous peu. Pour ce qui est des garçons, quand on discutait avec le sélectionneur, il fallait se mettre d’accord sur les objectifs. L’objectif est de se qualifier au 2e tour des TQO et de reconquérir le titre pour l’Afrobasket. Je voudrais apporter des précisions, car j’entends beaucoup de choses sur l’équipe nationale masculine.

On ne peut pas parler de problèmes de moyens pour le basket sénégalais. On ne peut pas mettre l’équipe nationale dans de meilleures conditions que celles de l’Afrobasket masculin 2017. Il faut avoir le courage et l’honnêteté de le dire. En 2017, les Lions se sont regroupés dans un hôtel 4 étoiles à Dakar, suivi d’un stage en Espagne pour une préparation, retour à Dakar pour les phases de groupes, avant de rejoindre la Tunisie pour les phases finales.

A Tunis, nous étions la seule équipe à avoir son propre réceptif et les joueurs étaient dans d’excellentes conditions. Avant l’arrivée de Matar Bâ, les primes au basket était de 150 000 ou 200 000 F par matches gagnés. Je suis président depuis 20015, mais j’ai fait plus de 30 ans dans le basket. J’ai suivi plusieurs Afrobasket en tant que passionné. Je connais les primes qui ont été payées en 2013 à Abidjan. Les primes ont été multipliées par 5, voire par 10. Aujourd’hui, nous ne devons aucune prime aux joueurs.

Maintenant, il faut discuter avec le staff technique, les joueurs et l’encadrement administratif. Si on justifie la non reconquête du titre par l’absence de conditions, je pense qu’on fait fausse route. L’équipe a été toujours mise dans des conditions de performance. En 2014, la prime de participation à la Coupe du monde était de 1 million. En Chine (en 2019), les primes sont passées de 1 à 5 millions, et malgré tout, il y avait du bruit. Je me suis battu auprès de la tutelle pour avoir cette augmentation. On méritait d’être félicité, mais on n’a pas été compris.’’

Le contrat de Boniface Ndong

‘’C’est un contrat qui devra courir jusqu’à la fin de l’Afrobasket-2021. Boniface est un perfectionniste. Il m’a dit : ‘’Président, si je ne peux atteindre les objectifs que je me suis fixés, je vais laisser la place à quelqu’un d’autre.’’ Je compte beaucoup sur lui. Je pense qu’il peut atteindre ses objectifs s’il est aidé, car il est rigoureux et méthodique. Il n’a pas insisté sur l’argent. Il veut un encadrement de qualité, un analyste vidéo, un bon adjoint. Il est en train de discuter avec un entraîneur espagnol qui était dans l’encadrement de Barcelone. On est en train de travailler pour avoir une bonne équipe et un bon encadrement technique. C’est ensemble qu’on pourra atteindre les objectifs.’’

Infrastructures

‘’Il faut d’abord se féliciter de la construction de Dakar Arena, suite à la victoire des Lionnes en 2015. On courait derrière une salle de basket depuis presque 20 ans. On a montré que Dakar Arena n’était pas grand pour le basket, car on a pu remplir la salle et il y avait même du monde à l’extérieur. Le basket occupe une place importante dans le cœur des Sénégalais. Il faut noter que nous avons un bon parquet à Marius Ndiaye, offert par Amadou Gallo Fall. Marius Ndiaye est au cœur de la ville et je ne vois pas l’utilité d’aller jouer à Dakar Arena les matches de championnas avec toutes les difficultés que cela engendre. Nous voulons organiser les éliminatoires de l’Afrobasket-2021 en novembre et nous pourrons aller à Dakar Arena. Pour ce tournoi, il se peut aussi qu’on joue à Marius Ndiaye ; nous sommes en train d’étudier la question avec le ministre des Sports.

Pour Amadou Barry, on a opté pour des journées non-stop. On joue de 9 h à 21-22 h. Sur le plan financier, on a eu des recettes plus importantes, contrairement à la saison précédente. Il faut reconnaître que le parquet et les panneaux ne sont pas bons à Amadou Barry. Il faut les remettre aux normes et cela pourrait être une possibilité l’année prochaine où on aura plusieurs compétitions internationales. De ce fait, on pourrait jouer à Dakar Arena ou Amadou Barry. Je suis allé plusieurs fois à Sédhiou et c’est vrai que le terrain est impraticable. Mais il faut savoir que les infrastructures relèvent des prérogatives de l’Etat. Je peux simplement féliciter les responsables de la discipline à Sédhiou qui sont en train de faire un excellent travail avec des moyens limités. Je pense qu’ils auront sous peu leur terrain, car leur stade sortira sous peu de terre.’’

La violence dans le basket

‘’C’est une chose que nous regrettons, fédéraux et responsables de club. Il n’y a pas eu trop de violences, parce nous avons pu modérer les supporters. Quand la sensibilisation n’a pas eu d’effets, la fédération a sanctionné lourdement. Le Duc et l’AS Douanes ont été sévèrement sanctionnés à l’époque. On a même arrêté une finale Duc-Douane pour des jets d’eau. Le trophée a été remis à l’AS Douanes. Les clubs étaient tous informés et cela montre que nous sommes engagés dans la lutte contre la violence dans les stades. Nous ne lésinerons pas sur les moyens pour combattre ce fléau.’’

Le championnat de D2

‘’Nous avons pour objectif de massifier le basket. Le basket se joue dans l’axe Dakar – Thiès - Saint-Louis - Louga. Aujourd’hui, nous avons voulu que la discipline se pratique partout à l’intérieur du pays. On l’a fait par la massification de la D2 qui se joue sous forme de championnats zonaux ou régionaux. On veut faire en sorte que les équipes se produisent devant leur public. C’est une manière de pousser les populations à aimer le basket. Les équipes issues des différents championnats zonaux vont disputer le tournoi de montée en 1re division. Nous sommes passés de 12 à 16 chez les garçons et 8 à 12 pour les filles pour le tournoi d’accession en D1.

En D2, nous avons plus de 100 équipes affiliées et cela montre l’intérêt des populations. On ne peut pas parler du démarrage, vu qu’on a lancé des consultations sur la suite de la saison. On verra dans quelle mesure les clubs pourraient garder leur engagement pour la saison prochaine. Ce sont des questions juridiques et il faudra bien réfléchir pour mettre tout le monde à l’aise. Tout dépend de la décision qui sortira des consultations. Il y a beaucoup de paramètres qui gravitent autour de cette saison, voir aussi s’il faut rembourser ou pas les clubs.’’

Manque de considération pour les clubs de l’intérieur…

‘’Je suis le seul président de fédération à avoir fait trois fois le tour du Sénégal. Je ne viens pas voir les clubs que pendant les campagnes. Je refuse qu’on me dise ça. J’ai fait le tour du pays en 2015 et l’année dernière, bien avant même l’assemblée générale. J’ai visité le sud, le centre, le nord du pays. C’est pour dire que je ne fais pas partie de ceux qui sollicitent les clubs que lors des élections. Je connais toute la famille du basket dans l’intérieur du pays. Je n’ai que des amis et c’est la raison pour laquelle j’ai été plébiscité et par acclamation en juin 2019. Nous sommes une fédération légitime et ces résultats montrent nos bonnes relations humaines avec tous les acteurs. J’avais prévu de faire une tournée nationale, mais il y a la pandémie. De toute façon, on verra dans quelle condition le faire au terme de cette crise sanitaire.’’