‘’Femmes à la Une’’ est le nouveau projet que vient de lancer ‘’l’Ecole supérieure de journalisme des Métiers de l’internet et de la communication (E-jicom). Dans un communiqué reçu hier à EnQuête, il est y dit qu’il sera déroulé sur deux ans. Il vise ‘’à améliorer le rôle, la place et l’image des femmes dans les médias sénégalais’’. Soutenu par l’Open Society Initiative for West Africa (Osiwa), suite à un constat fait. L’image de la femme dans les médias est négative.

Ce qu’Ejicom et Osiwa estiment qu’il doit changer. ‘’Le journalisme est aujourd’hui traversé par des défis et des questionnements quant à sa pratique. Notre établissement ne saurait rester en dehors des sphères où se cherchent les réponses et les solutions à ces défis’’, a d’ailleurs défendu le directeur d’Ejicom, Amadou Tidiane Sy. C’était lors du lancement effectif de ce projet au cours duquel a été organisé un panel avec la participation de personnalités issues des médias et de la société civile.

...A cette occasion, la directrice Pays (Sénégal) à Osiwa, Hawa Bâ s’est réjouie de la collaboration avec E-jicom. Aussi, soutient-elle, ‘’avec ce programme, Osiwa espère contribuer à la création d'un environnement plus inclusif pour les femmes professionnelles des médias et leur promotion dans des rôles de leadership au sein des organes de presse’’. Elle espère que les efforts fournis à travers à le projet ‘’Femmes occupez la Une’’ ‘’auront à terme un impact positif sur la façon dont les femmes sont représentées dans les médias, et ce, de la part à la fois des femmes et d'hommes qui y travaillent’’.

Si les hommes ne suivent pas, les femmes ont tout intérêt à s’impliquer et s’approprier ce projet. Du moins, c’est ce que semble dire la coordonnatrice du Programme d’appui à la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (Pasneeg). Pour Awa Nguer Fall, ‘’les femmes professionnelles des médias ou non devraient renforcer leur pouvoir en développant leurs compétences et connaissances, afin d’avoir plus largement accès aux techniques de l’information, ce qui les rendraient mieux à même de lutter contre les images négatives concernant les femmes et contre les stéréotypes’’.