Loin des laboratoires et des essais cliniques opposant les plus grands chercheurs du monde dans la course au vaccin contre la Covid-19, de simples gestes rituels religieux pourraient être parmi les saluts de l’humanité contre la propagation de la maladie tant redoutée.

Sur tous les fronts pour combattre la pandémie de Covid-19, les scientifiques du monde entier explorent toutes les pistes afin de comprendre le comportement de la maladie. A Newcastle (Royaume-Uni) un récent rapport publié par le professeur Richard Webber, un éminent universitaire, en collaboration avec Trevor Philipps, un écrivain et ancien politicien travailliste, a abouti à un constat très intéressant : les ablutions des musulmans auraient peut-être réduit le risque de contamination au coronavirus dans leurs nombreuses communautés connues en Angleterre.

Le rapport intervient alors que Public Health England lance une enquête sur les raisons pour lesquelles les non-Blancs semblent être les plus touchés par la maladie (les rapports de soins intensifs montrent que 34,5 % des patients gravement malades sont issus de minorités ethniques, bien qu'ils ne représentent qu'environ 14 % de la population). Il souligne aussi que les zones à forte proportion de non-Blancs constituent la plupart des points chauds du coronavirus, au Royaume-Uni. Si les zones de minorités ethniques très peuplées représentent plus des trois-quarts des milieux les plus infectés, les chiffres des communautés musulmanes dans les régions qui pourraient être durement touchées sont faibles.

Les statistiques britanniques montrent que seulement quatre des zones avec les populations musulmanes les plus élevées sont sur la liste des points chauds Covid-19 (Newham, Birmingham, Brent et Ealing) alors qu’au même moment, plus d'une douzaine d'autres avec un grand nombre de citoyens musulmans, dans le centre-ville ou les zones urbaines les mettant en danger de propagation rapide du virus, ne sont pas sur la liste. Il s'agit notamment de différents arrondissements de Londres et Manchester, Luton, Bradford, Slough et Leicester.

Le rituel de purification musulman aurait-il quelque chose à apprendre ?

A la lumière de ces estimations chiffrées qui contredisent les prévisions les plus pessimistes, Trevor Philipps émet l’hypothèse suivante : ‘’Peut-être faut-il voir là une révélation. En effet, si l’une des clés pour stopper la transmission du virus est le lavage des mains, une communauté religieuse dont l’ensemble des fidèles se lavent soigneusement chaque jour, et cinq fois par jour avant d’effectuer les cinq prières quotidiennes, en se conformant à un rituel de purification très rigoureux, aurait-elle quelque chose à nous apprendre ?’’, interroge-t-il avant de livrer sa conclusion : ‘’Les ablutions pourraient avoir réduit le risque de la Covid-19 au sein de la communauté musulmane.’’

L’étude des deux spécialistes suggère que ‘’les ablutions, la purification rituelle des fidèles précédant l’accomplissement du devoir religieux, auraient pu jouer un rôle dans la prévention de la propagation du virus au sein de la communauté musulmane britannique’’. Dans un article paru dans le ‘’Times’’, repris par oumma.com, Trevor Philipps fait part de leur analyse : ‘’Si la pauvreté était un facteur déterminant, on pouvait légitimement penser que la Covid-19 sévirait particulièrement parmi les minorités musulmanes pakistanaises et bangladaises du royaume.’’ Il suggère que le lavage régulier des mains avant la prière, un jeune âge moyen et moins d'une femme musulmane sur trois au travail pourraient fournir aux gens une protection continue contre la Covid-19.

Une telle hypothèse est-elle plausible pour le Sénégal ? Rien n’est à écarter. Il est vrai que les ablutions des musulmans se rapprochent du lavage systématique des mains prôné par les médecins pour faire face à la pandémie. La peau humaine étant la première ligne de défense contre les microbes qui tentent d'envahir le corps, les ablutions permettent de protéger la surface du corps contre l'invasion des microbes et des maladies.

En effet, le musulman, à travers les ablutions, se met à laver le visage, les mains et les pieds, tout en faisant passer sa main mouillée sur sa tête et ses oreilles, en plus du rinçage de la bouche et du nez.

Oustaz Alioune Sall : ‘’Seul le Seigneur sait ce que cache l’ésotérique’’

Et pour le célèbre prêcheur Oustaz Alioune Sall, même s’il n’est pas indiqué dans le Coran que les ablutions permettent de prévenir le coronavirus, le Seigneur y dit qu’en demandant aux musulmans de faire leurs ablutions, il leur veut une pureté qui leur permettra de bénéficier de Ses bienfaits. En effet, dans la Sourate 5 verset 6, on peut lire : «... Dieu ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants.’’ Alioune Sall est surtout d’avis que dans toute révélation du Seigneur, existe une dimension occulte qu’il ne faut pas sous-estimer. Ainsi, il faut comprendre que ‘’dans ce qui est manifeste, il est demandé au musulman d’être propre à chaque instant. S’il se lave les mains, le visage, la bouche, la tête et les pieds, cinq fois par jour ; s’il se lave après chaque acte charnel avec son épouse, cela peut l’aider à rester en bonne santé. Seul le Seigneur sait ce que cache l’ésotérique et ce qu’il peut faire’’.