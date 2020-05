La région de Diourbel, qui fait partie des foyers endémiques de la Covid-19, se prépare pour les cas asymptomatiques. Le Centre national d’insertion et de réadaptation des handicapés a été choisi pour accueillir les cas de la région. Le Conseil communal de la jeunesse et le CDS rejettent ce choix.

Le Centre national d’insertion et de réadaptation des handicapés de Bambey sera érigé, le temps de la pandémie de la Covid-19, en centre de réception, d’accueil et de traitement des cas asymptomatiques. Le choix de ce centre n’agrée pas le Conseil communal de la jeunesse et le Comité de développement sanitaire du centre de santé. Face à la presse, Abdourahmane Ly du Conseil communal de la jeunesse et Abdou Karim Ba, le secrétaire exécutif du CDS, ont unanimement rejeté ce choix. Ils fondent leur argumentaire sur le fait que Bambey ne compte aucun malade souffrant de Covid-19.

A noter que ce choix a été fait à l’issue d’une visite organisée par le Comité régional de gestion des épidémies de Diourbel à Bambey.

Docteur Mamadou Dieng, le médecin-chef de la région de Diourbel, avait laissé entendre : ‘’Nous sommes venus accompagner le gouverneur de Diourbel, pour effectuer une visite de prospection au niveau du Centre national de réinsertion sociale de Bambey. Ce centre doit abriter un site de prise en charge extrahospitalière des malades atteints de Covid-19. Comme vous le savez, c’est devenu une option stratégique de l’Etat de prendre en charge certains types de malades, notamment les malades asymptomatiques et les malades pauci-symptomatiques dans des structures d’accueil en situation extrahospitalière.’’

Le médecin-chef ajoutait : ‘’Le gouverneur a diligenté le processus de choix de ces sites et nous avons retenu le Centre national de réinsertion sociale de Bambey, qui offre des commodités et une certaine capacité d’accueil qui est conforme aux normes d’un site de prise en charge extrahospitalière et nous avons pu nous rendre compte de la disponibilité de locaux fonctionnels qui seront mis aux normes, avec l’appui des équipes techniques.’’