Fin de mission pour l’hôpital militaire mobile installé à Touba. Le corps médical de cette structure a pris congé des populations qui lui ont témoigné de leur gratitude pour services rendus.

Les personnels de l’hôpital militaire mobile installé depuis le mois de mars ont pris congé des populations de Touba qui auraient souhaité que leur séjour se prolonge. Malheureusement, leur mission a pris fin hier. Ayant bénéficié des services offerts par cette structure de santé, Mme Mbaye, au nom des usagers, a témoigné en ces termes : ‘’Nous les femmes, nous leur sommes très reconnaissantes. A titre d’exemple, pour le service d’échographie, il nous fallait effectuer des kilomètres et aussi débourser de l’argent. Mais depuis l’implantation de l’hôpital, nous avons bénéficié gratuitement de ses services.’’

A sa suite, le maire de la commune de Touba-Mosquée, Abdou Lahat Ka, s’est réjoui de la présence de ce personnel de santé militaire. ‘’Vous avez été d’un grand apport pour les personnes. Celles qui souffraient de pathologies et qui n’avaient aucun moyen pour se soigner vous remercient. Certaines m’ont contacté pour dire leur satisfaction par rapport aux services offerts. Ce qui nous a plu, c’est la discrétion et le professionnalisme qui ont entouré tout le travail que vous avez abattu durant ces deux mois.’’

L’hôpital a offert des consultations médicales gratuites et fait des dons de médicaments. Journalièrement, il accueillait en consultation 100 à 150 patients. Ce qui fait dire au docteur Ndèye Maguette Diop, Médecin en chef du district sanitaire de Touba : ‘’Remerciez vraiment l’armée par rapport à leur appui dans la prise en charge des populations. Elle a été sur tous les fronts. Prise en charge des malades hors Covid, mais aussi ils ont été d’un grand appui dans la riposte pour la prise en charge des cas qu’on devait référer sur Dakar. Ils ont été sur tous les fronts, avec un appui de taille. Nous les remercions très sincèrement au nom de tout le district sanitaire et de toutes les populations de Touba. Il n’y avait qu’un seul centre de traitement pour la prise en charge des malades. Toutes les autres structures étaient concentrées sur la pandémie. Ce qui a été d’un grand apport.’’

Présent à la cérémonie, le médecin-colonel Cheikh Abdou Khadre Sarr, Médecin-Chef de l’hôpital de campagne, a laissé entendre que ‘’l’expérience a été très enrichissante’’. ‘’Nous souhaitons à toute l’équipe de cette région médicale de venir à bout de cette pandémie’’, a-t-il ajouté.

Pour rappel, l’Etat-major général des armées avait érigé cet hôpital mobile de campagne (HMC) d’une capacité de 20 lits, à Touba, en appui au ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Une structure autonome qui a mobilisé 80 personnels de santé (16 médecins, 1 dentiste, 1 vétérinaire, des infirmiers et techniciens). L’hôpital mobile de campagne regroupait des services de consultation générale, de soins dentaires et de services d’aide aux diagnostics (laboratoire d’analyse et radiologie) et disposait de 2 ambulances médicalisées. Il a été intégré dans le dispositif sanitaire du district de Touba, en vue d’assurer la continuité des soins du centre de santé de Darou Marnane qui a été érigé en centre de traitement pour les patients atteints de la Covid-19.