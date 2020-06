Recrutés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour venir en appoint et donner un coup de main, le temps de venir à bout de la pandémie, les médecins contractuels attendent leurs émoluments et menacent de faire grève.

Au moment où les experts sont à pied d’œuvre pour rompre la chaine de transmission du coronavirus, chose qui est difficile, vu l’état des lieux, du fait que les contaminations deviennent de plus en plus nombreuses, les médecins contractuels des centres de traitement (CTE) menacent de faire grève. Ils n’ont perçu, selon des sources, ni les motivations encore moins les salaires auxquels s’était engagé le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) dans leurs contrats respectifs.

Ainsi, ils réclament le virement, dans les 48 heures, des motivations et des salaires. ‘’Au cas où il n’y aurait pas de satisfaction de nos revendications, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure par voie de presse. Une cessation d’activités sera envisagée’’, avisent-ils.

Selon des sources, ces médecins ont été contactés par le MSAS pour l’appuyer dans la prise en charge des malades. Des contrats ont été signés et des promesses faites. Mais, depuis lors, ils n’ont rien reçu. Une situation que jugent ces contractuels difficile et inacceptable. D’autant plus que bon nombre d’entre eux sont dans les régions, sans famille, ni aide. Ces derniers, informent nos sources, sont dans le désarroi, parce qu’ils supportent aussi bien des charges laissées à Dakar (loyer, famille, etc.), que des charges dans les régions d’affectation (loyer, nourriture, transport étant à leurs propres frais). ‘’Ceci constituant ainsi une situation très délicate pour nous tous déjà très motivés dans une lutte patriotique contre la Covid-19. Mais à l’impossible, nul n’est tenu’’, préviennent nos interlocuteurs.

En effet, une réunion en ligne s’est déroulée ce samedi 12 juin 2020, avec la participation des médecins contractuels du MSAS engagés dans les CTE. Au cours de cette rencontre, il a été convenu d’appeler les chefs de CTE, dès le lendemain dimanche, pour les mettre au courant de la situation. Ce qui est fait, de l’avis de nos interlocuteurs. Le lundi, ils ont également contacté le directeur des Ressources humaines du MSAS. Mais la situation n’a pas encore changé.

Nous avons joint le ministère qui a promis de nous revenir, mais ne l’a pas fait.

VIVIANE DIATTA