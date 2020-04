TRÉSORERIE DES ENTREPRISES Les ministres rassurent Saluées par les ménages, ces mesures prises par le gouvernement vont, à coup sûr, impacter la trésorerie des entreprises en charge de la distribution de l’eau et de l’électricité. Les ministres constatent et rassurent. Tandis que le ministre Serigne Mbaye Thiam tente de rassurer que les mesures prises par l’Etat sont ‘’neutres’’, son homologue, Mouhamadou M. Cissé, constate : ‘’Cela aura forcément un impact budgétaire extrêmement lourd.’’ C’était pour répondre à tous ces Sénégalais qui réclament une baisse des prix de l’électricité. A l’en croire, ‘’il serait irresponsable de prendre des dispositions précipitées qui pourraient impacter négativement les projets et programmes de l’Etat dans le futur’’. En effet, même si l’horloge économique mondiale est en ce moment déréglée par la Covid-19, les fondamentaux qui régissent le fonctionnement de l’Etat subsistent, tient-il à rappeler. ‘’Ce n’est pas parce que nous sommes en période de crise que tous les instruments de l’Etat sont mis entre parenthèses. Malgré la difficulté, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de fondamentaux, dont la gestion budgétaire qui permet d’exécuter notre politique’’, explique le ministre qui promet des ajustements pour prendre en charge toutes ces dépenses qui sont en train d’être faites. En outre, la situation de la Senelec préoccupe aussi certains observateurs qui craignent une dégradation de la situation financière de l’entreprise. Mais le ministre rassure en prétendant que le président de la République ne prendrait jamais de mesures qui pourraient remettre en cause la viabilité du secteur. La ‘’Senelec appartient à 100 % à l’Etat du Sénégal et à son démembrement la CDC. L’Etat a donc tout intérêt à la rendre performante. Il faut aussi savoir que la Senelec est aussi une contribuable comme les autres entreprises. On ne le dit pas assez, mais rien que pour 2018, la Senelec a payé 65 milliards de F CFA de droits et taxes. Parce que n’étant pas soumise à un régime particulier d’exonération’’. Avec cette nouvelle mesure, l’Etat va devoir à la société nationale 15,5 milliards qui vont s’ajouter aux 140 milliards de dette déjà existante. Ce dernier montant est constitué des factures de certains démembrements de l’Etat dont les collectivités territoriales, certains établissements publics comme les universités et les hôpitaux. ‘’C’est ce qui rend parfois les choses difficiles pour la Senelec. S’y ajoute que l’entreprise est confrontée à des difficultés de trésorerie dues notamment au post paiement de la majeure partie de ses usagers’’. Ainsi, les experts conviennent que des jours sombres se profilent pour l’économie mondiale, celle des pays en développement en particulier. Les autorités sénégalaises semblent en mesurer toutes les conséquences, si l’on en croit les ministres en charge de l’Eau et des Énergies. Raison pour laquelle, pour le moment, toute idée de prolongement de cette prise en charge des factures au-delà d’un bimestre n’est pas d’actualité. Ne maîtrisant ni l’ampleur de la crise ni son impact sur l’économie, encore moins sa durée, l’Etat se la joue prudent. Monsieur Cissé : ‘’Une prolongation n’est pas envisageable, pour le moment. Déjà, il y a plein de défis, notamment avec tous ces secteurs en difficulté dont le pavillon national (Air Sénégal) à l’arrêt depuis un mois, les réceptifs hôteliers qui sont aussi désertés, les restaurants, la culture la presse… ‘’Nous ne pouvons donc, dans ces conditions, envisager l’avenir sans des indicateurs plus précis’’. L’objectif du gouvernement, estime-t-il, était surtout de mettre en place un garrot pour aider les ménages, soutenir les entreprises à survivre. ‘’On espère que la crise ne perdure pas. Il n’est pas envisageable que l’Etat continue à supporter les factures d’eau et d’électricité. Nous espérons que c’est provisoire, parce que la Senelec et Sen-Eau ont besoin de ces ressources pour continuer à être performantes et à satisfaire les populations’’, a-t-il insisté. APPROVISIONNEMENT DU PAYS EN PRODUITS PÉTROLIERS La Sar tourne, malgré des difficultés qui peuvent être passagères Dans ce contexte de pandémie mondiale, certains s’inquiètent également sur le ravitaillement du pays en produits pétroliers. D’aucuns ont même eu à avancer que la Société africaine de raffinage (Sar) est déjà confrontée à des difficultés à ce niveau. Mais le ministre botte en touche et rassure. ‘’En tant que ministre en charge de l’Énergie, je n’ai pas eu connaissance de difficultés particulières d’approvisionnement de la Sar. Maintenant, il arrive que la société rencontre des difficultés passagères relatives notamment au retard dans le déchargement de certaines cargaisons. Mais cela n’impacte pas l’approvisionnement du pays. Au moment où je vous parle, il y a une cargaison qui est en train de décharger. Le stock, au niveau du pays, rend la situation confortable’’. Ainsi, même s’il n’écarte pas de difficultés futures dans ce contexte plein d’incertitudes, il estime que jusque-là, il n’y a pas péril.