Pour une prise en charge efficace et efficiente des malades, en cette période de Covid-19, l'association Caridad a offert, avant-hier, du matériel médical d'une valeur de 29 millions 400 mille F CFA au centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

La deuxième vague de coronavirus continue de frapper la région et le cœur de la ville de Thiès. Les patients de Covid-19 ainsi que les autres qui souffrent d'autres pathologies ne cessent d'affluer vers le centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène. Mais pour l'heure, il n'y a pas encore de débordements, renseigne le directeur dudit établissement sanitaire.

Dans cette structure qui polarise d'autres régions, à l'image de Louga et Diourbel, le renouvellement du plateau technique est une urgence. C'est pourquoi l'association Caridad, basée en France et dirigée par le jeune Thiessois Ayoub Sow, a décidé de s'investir dans ce sens. Elle a mis à la disposition d'Ahmadou Sakhir Ndiéguène du matériel médical, composé de 90 lits médicalisés, de 16 fauteuils roulants, de 200 téléphones portables pour faciliter la communication entre agents, du mobilier de bureau, etc. D'après le directeur de l'hôpital, un tel matériel est venu à son heure et va leur permettre de mieux prendre en charge les patients de Covid-19 et tous les autres souffrant d'autres maladies.

De plus, rappelle-t-il, ce don va aider à relever et renouveler le plateau technique de la structure où est logé le centre de traitement des épidémies (CTE) d'une capacité totale de 35 lits. "Avec ce matériel, nous allons miser davantage sur le traitement efficace de tous les malades. Ce matériel est arrivé à point nommé, parce que la deuxième vague est beaucoup plus virulente et nous la vivons. Elle est beaucoup plus sévère. Le matériel médical que nous avons reçu va nous permettre de renforcer la prise en charge des urgences. Nous allons aussi en profiter pour équiper davantage le centre de traitement des épidémies, par le renouvellement des lits d'hospitalisation", se réjouit le Dr Alioune Faye.

Venu représenter le ministre de la Santé et de l'Action sociale à cette cérémonie de remise de don, le ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications a salué l'action "d'une utilité incommensurable" de l'association Caridad qui, dit-il, dès la première vague, avait offert un lot de matériel d'un montant global de 150 mille euros. Un tel don avait permis aux autorités sanitaires de l'hôpital régional de Thiès de pouvoir mettre sur pied le centre de traitement des épidémies qui, aujourd'hui, ne s'occupe que de la prise en charge des cas sévères de Covid-19.

D'après Yankhoba Diattara, les Sénégalais vivant à l'extérieur et qui ont la possibilité de participer au bien-être de leurs concitoyens par de telles actions, devraient en faire autant. Le vice-président du Conseil départemental de Thiès précise que vu le taux de pénétration du coronavirus dans la région de Thiès, ladite institution est prête à lancer dans les prochains jours "le deuxième assaut de la deuxième vague" pour une enveloppe de plus de 150 millions de F CFA.

De son côté, le président de Caridad a dit tout son engagement et sa détermination à poursuivre ces actions afin, dit-il, d'assurer aux populations une meilleure santé, gage d'une économie viable et en plein essor.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)