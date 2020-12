Le front multi-lutte Doyna continue de recevoir les acteurs politiques dans ses locaux. Hier, l’ancien maire de Dakar était l’hôte de Guy Marius Sagna et Cie. Ces derniers ont d’ailleurs invité Khalifa Sall à rejoindre leurs rangs. Le responsable socialiste leur a également demandé d’intégrer sa coalition pour défendre l’intérêt de la population.

L’opposition sénégalaise et les mouvements sociaux sont en train de mutualiser leurs efforts pour, disent-ils, prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Après l’ancien allié du régime, Moustapha Diakhaté, la plateforme multi-lutte Doyna a reçu, hier, le leader de la coalition Taxawu Senegaal dans ses locaux. Khalifa Sall, qui a également rencontré dernièrement beaucoup de leaders de l’opposition, a répondu à l’invitation.

Les membres du front ont d’ailleurs profité de l’occasion pour demander à l’ancien maire de Dakar de rejoindre leurs rangs. Une invite bien accueillie par l’hôte du jour.

‘’Moi aussi, je dis ‘doyna !’. Ce cri de ralliement de ceux qui ont envie de porter le combat des Sénégalais est le nôtre’’, a indiqué le responsable socialiste. Qui, à son tour, a sollicité le soutien de la plateforme multi-lutte, afin de mener un combat permanent pour la promotion de la population et son émancipation. D’après l’ancien maire de Dakar, une nouvelle démarche est mise en place, depuis quelques semaines. Elle consiste, en effet, à mobiliser et organiser les Sénégalais autour du pays, son devenir, l’émancipation de ses masses urbaines comme rurales.

‘’La promotion de ces populations, c’est cela qui nous importe et nous interpelle. C’est tout le sens de notre démarche auprès de vous. Il s’agit de créer une coalition, une jonction entre toutes les forces d’émancipation pour que, dans ce pays, nous puissions porter l’espoir. Vous m’invitez à être dans Doyna ; je vous invite à nous joindre, puisque la politique, ce n’est pas que de la politique politicienne, mais un combat permanent’’, a ajouté le responsable socialiste.

Il s’agit aujourd’hui, d’après Khalifa Sall, de se tenir la main dans une action commune et solidaire pour porter les préoccupations des populations. ‘’Qu’elles ne nous entendent pas toujours parler de code électoral ou d’élection, mais qu’elles sachent que nous partageons leurs préoccupations, que nous sommes à leurs côtés pour nous battre pour leur émancipation, que tout ce qui les concerne nous touche. C’est de cette seule et unique manière que cette coalition et cette jonction que nous voulons créer se fera de manière efficace. C’est ainsi seulement que les populations se joindront à nous dans ce combat de mobilisation et de prise en charge pour promouvoir une vraie démocratie’’, explique-t-il.

Rendre audibles les difficultés des Sénégalais

Khalifa Sall rappelle, en outre, que dans une démocratie qui se respecte, il y a un pouvoir, une majorité qui dirige, mais aussi une opposition qui existe. Ce qui est essentiel à ses yeux. Il invite, en ce sens, Guy Marius Sagna et Cie à rejoindre la coalition en gestation pour défendre l’intérêt des populations et du pays de manière efficace et efficiente.

Khalifa Sall estime, en effet, que la solution pour régler tous les problèmes est de se mobiliser. Il pense d’ailleurs que les Sénégalais veulent des actions concrètes, car étant fatigués des discours.

Sur certaines causes défendues par la plateforme multi-lutte Doyna, le leader de la coalition Taxawu Senegaal est d’avis qu’il urge de revoir la manière de gérer le foncier. Il n’a pas, à cet effet, manqué d’exprimer son soutien aux Sénégalais qui en sont victimes ainsi qu’aux travailleurs bénéficiaires de CDD et qui n’ont pas été recrutés et également ceux qui ont été licenciés sans percevoir leurs droits.

‘’De ce point de vue, il faut interpeller et l’Etat et le secteur privé et le peuple sénégalais, de manière générale, pour que des solutions soient trouvées’’.

De son côté, le secrétaire administratif du mouvement Frapp souligne que la plateforme multi-lutte appartient à tous les Sénégalais victimes d’injustice dont Khalifa Sall. Pour Guy Marius Sagna, le Code électoral sénégalais ne peut pas empêcher à Karim Wade et Khalifa Sall de participer à des élections, même si une décision judiciaire dit le contraire. Il trouve, à cet effet, que c’est un combat que les citoyens sénégalais doivent porter. Malheureusement, se désole M. Sagna, les hommes politiques sénégalais ne retournent à la base que quand il s’agit de parrainage, d’élections ou du processus électoral. ‘’Le meilleur des dialogues est celui qui pose sur la table le problème des Sénégalais. Nous continuerons ces entrevues, car il y a des problèmes de concertation sur les difficultés des Sénégalais dans ce pays. L’objectif de Doyna est de les rendre plus visibles et plus audibles, pour que les autorités compétentes puissent y remédier’’.