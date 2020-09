Cloué au lit depuis le 16 octobre 2019, la prise en charge du militaire de 1re classe, Cheikh Ndiaye, victime d’un accident au Mali, suscite encore de polémiques. Après avoir affirmé, lors d’une interview, que depuis sa sortie de l’hôpital, seule sa famille s’occupe de lui, l’armée a sorti un communiqué pour apporter ses précisions.

Le soldat de 1re classe, Cheikh Ndiaye, membre de la Minusma, a été victime d’un atroce accident, le 16 octobre 2019 à Mopti, au Mali. Il en est sorti avec une paralysie définitive des quatre membres. Et lors d’une interview récente dans un média de la place, il a affirmé que depuis qu’il a quitté l’hôpital Principal, il n’a plus de soutien venant de l’armée et que seule sa famille s’occupe de lui.

Hier, la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (Dirpa) a démenti ses propos. Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, la Dirpa écrit : ‘’Le soldat Cheikh Ndiaye a contracté sa blessure à Mopti, le 16 octobre 2019, lors d’une activité religieuse et non durant une action de combat. Il est entré en transe et a cogné sa tête contre un bâtiment préfabriqué, à l’occasion d’une activité religieuse encadrée, organisée au sein du contingent, conformément aux pratiques cultuelles autorisées par les Nations Unies.’’

Après son accident, précise-t-on, il a été évacué le 22 septembre 2019, par les Nations Unies, à l’hôpital Principal de Dakar, hôpital de préférence de la Minusma. Il a été diagnostiqué, à cet effet, comme atteint de tétraplégie par traumatisme du rachis cervical. Une affection qui entraine une paralysie définitive des quatre membres.

Suivant la note de l’armée, ‘’au bout de 4 mois de traitement, le soldat a été remis à sa famille pour un traitement à domicile. Et ‘’pour faciliter les soins, un lit médicalisé électrique lui a été remis’’. ‘’Depuis, il bénéficie d’un soutien constant et d’un accompagnement de la Direction de l’action sociale des armées, de la Mutuelle des armées et de l’armée de l’air. C’est ainsi que deux fauteuils roulants et une chaise d’aisance lui ont été remis. Par ailleurs, il a régulièrement bénéficié d’un soutien financier et d’une aide alimentaire. Il bénéficie également de toutes les actions de soutien du commandement, à l’occasion des grands évènements religieux et sociaux’’, indique-t-on dans le communiqué de la direction de l’information des armées.

La Dirpa de rappeler que ‘’l’armée sénégalaise est réputée pour sa structure institutionnelle entièrement dédiée à la prise en charge sociale des militaires dans divers domaines du logement, de la santé, de la réinsertion professionnelle et de l’assistance des grands blessés’’. Elle indique aussi que ‘’le commandement a fait de l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires une priorité’’.

