D’ici un ou deux mois au maximum, les professionnels des médias vont disposer d’une mutuelle de santé qui va les offrir la possibilité de bénéficier d’une couverture du risque maladie, a annoncé hier, à Thiès, le directeur général de l’Agence de la couverture maladie universelle (ANCMU), Dr Bocar Mamadou Daff.

Pendant quatre jours, des acteurs des médias, membres de l’Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (Apres), avec l’appui de l’Agence de la couverture maladie universelle, se sont réunis à Thiès, pour travailler à offrir aux professionnels des médias ainsi qu’à leurs familles une mutuelle de santé. Cette requête des journalistes sera bientôt prise en compte. Car le directeur général de l’Anacmu en a donné l’assurance, hier, au terme de l’atelier.

D’ici 30 ou 60 jours, la mutuelle de santé tant ambitionnée par les acteurs évoluant dans le monde des médias va voir le jour, au grand bénéfice des membres de cette corporation.

‘’Avec ce programme de couverture maladie universelle mis en place par le président de la République Macky Sall, tout le monde peut en bénéficier. Très tôt, nous avons aperçu l’importance de la mise en place de cette CMU pour les acteurs des médias qui constituent une cible assez particulière. Lors de cet atelier de quatre jours, nous avons donné aux journalistes tous les fondamentaux et paramètres devant aboutir à la mise sur pied d’une mutuelle de santé. D’ailleurs, d’ici un ou deux mois, celle-ci verra normalement le jour’’, a déclaré le Dr Bocar Mamadou Daff.

Au-delà des professionnels des médias, le patron en charge de la politique de la Couverture maladie universelle a précisé que cette mutuelle va aussi profiter aux familles des acteurs de la presse.

Celle-ci, a-t-il poursuivi, doit permettre à tous d’accéder à des soins de qualité. ‘’Cette mutuelle de santé va prendre en compte toutes les familles des journalistes. Donc, il faut d’ores et déjà que le travail commence, parce que la prise en charge sanitaire est une question fondamentale. C’est pour cette raison que les services de l’Agence de la couverture maladie universelle vont continuer à accompagner les acteurs des médias jusqu’à la mise en place totale de cette mutuelle. Car nous sommes convaincus et savons que les prochaines étapes vont être décisives. Alors, que le travail commence’’, a-t-il ajouté.

Pour ce qui concerne le régime d’assurance ou couverture maladie, le Dr Daff a souligné qu’il appartient aux acteurs, après concertation, de définir les modalités d’adhésion et de paiement. Ça sera soit par mensualité ou par annualité.

Pour sa part, le président de l’Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (Apres) a vanté les bienfaits de la mutuelle de santé pour les acteurs des médias. Il a rappelé l’impératif de la tenue de cette session de formation qui, selon lui, est le point de départ de la mise en place d’un vaste chantier pour les professionnels des médias. Sans oublier le programme de l’habitat, si cher également aux journalistes, Sambou Biagui a appelé à la mobilisation pour la réussite totale du projet de la mutuelle de santé.

De plus, at-il indiqué, ses camarades et lui, membres du Conseil d’administration et du bureau provisoires, vont ‘’se lancer tout de suite dans le travail de massification, pour enrôler le maximum de confrères et de consœurs’’.

GAUSTIN DIATTA (THIES)