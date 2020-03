Le camp de chirurgie ambulatoire de proximité, qui a duré de mardi à ce vendredi à Bignona, consacre le démarrage effectif du bloc opératoire du département.

Plus qu’un rêve, une vieille doléance des populations de la commune et du département de Bignona, le plus grand de la région de Ziguinchor, vient d’être satisfaite. Bignona dispose, désormais, d’un bloc opératoire. Les activités ont démarré ce mardi. Une centaine de patients devaient bénéficier d’opérations diverses, indique le médecin-chef du district, le docteur Mamadou Lamine Sagna, qui a fortement remercié tous ceux qui ont œuvré pour que le rêve tant nourri par les populations se réalise. ‘’Les interventions très lourdes qui exigent un plateau médical très relevé seront orientées ailleurs’’, précise Dr Sagna.

Selon Mamina Camara, le président du Conseil départemental de Bignona, le démarrage des activités de ce bloc est historique. ‘’Je remercie mon frère Mamadou Lamine Keita, le maire de la commune. Nous sommes venus seulement lui donner un coup de main. Il s’est battu en silence avec tous les autres partenaires, les conseillers municipaux, l’imam Fansou, les curés, le préfet de Bignona, avec une mention spéciale au médecin-chef du district de Bignona, Docteur Mamadou Lamine Sagna, mais aussi les fils de Bignona comme le professeur Ansoumana Diatta’’, a déclaré Mamina Camara qui, par ailleurs, s’est félicité de l’appui du président de la République et du ministère de la Santé.

À l’en croire, le président Macky Sall et le ministre de la Santé sont dans les dispositions d’accompagner le district sanitaire de Bignona dans sa volonté d’être élevé en hôpital de niveau 1 ou 2.

‘’Lorsque nous sommes une collectivité, nous ne devons pas attendre l’État’’

Après avoir rendu visite aux chirurgiens et techniciens au bloc, le maire de Bignona a déclaré qu’avoir la possibilité de faire des interventions chirurgicales à Bignona, pour réduire le nombre d’évacuations vers Ziguinchor, est une vieille doléance des populations du département de Bignona. ‘’Le bloc opératoire vient relever le plateau technique médical du département. Il va apporter un plus dans la prise en charge de la santé des populations. Nous félicitons le médecin du district sanitaire de Bignona qui a fait preuve d’engagement. Nous avons pris l’engagement, le président du conseil départemental, le médecin-chef, moi-même et certaines autorités de la commune et du département, de faire en sorte que ce bloc soit opérationnel à partir de solutions locales, mais surtout de ne plus attendre qui que ce soit’’, a fait savoir Mamadou Lamine Keita.

Selon lui, le bâtiment qui abrite le bloc existait, mais le matériel était incomplet. Puis, il s’est détérioré, au fil du temps. ‘’Quand tout le monde s’y met, tout est possible. Pour démarrer les activités, nous avons sollicité l’université Assane Seck de Ziguinchor, à travers l’UFR de santé, celui de Dakar, le professeur Ansoumana Diatta qui s’est donné corps et âme pour que le projet se réalise. Nous avons noué des partenariats. Le ministère de la Santé est venu à la rescousse, avec du matériel important qui a complété le dispositif. Nous n’avons pas attendu. Nous sommes en train de contractualiser avec un chirurgien et un anesthésiste. Lorsque nous sommes une collectivité, nous ne devons pas attendre l’État. C’est ce que nous avons fait’’, explique l’édile.

Le maire Keita ajoute que les chirurgiens et les anesthésistes avec lesquels la commune va contractualiser seront régulièrement appuyés par leurs collègues de l’hôpital régional, ceux de la Paix et les professeurs de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)