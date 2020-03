Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les membres de l’association Promo 99, qui regroupe les diplômés de l'année 1999 de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Ucad ont été au chevet aux détenues de la prison des femmes de Rufisque.

A cette occasion, ils ont remis un important lot de matériel composé de téléviseurs, d’habits, de ventilateurs, de matelas, de produits détergents, de produits d’hygiène corporelle. En plus de ces dons, l'association a offert aux détenues des séances d'information et de sensibilisation en gynécologie et des consultations juridiques avec les membres magistrats et avocats.