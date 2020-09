Interdites depuis le depuis de la pandémie, les visites pénitentiaires vont reprendre à partir du 1er octobre prochain. En effet, avec la baisse constatées des cas de contaminations de la maladie à coronavirus dans le pays, l’Administration pénitentiaire a décidé de permettre aux familles et proches de détenus de reprendre les visites.

Toutefois, pour éviter les grands rassemblements de visiteurs devant les établissements pénitentiaires et assurer une bonne régulation des visites et après cette longue pause, les détenus devront, précise-t-on, inscrire, auprès des services socio-éducatifs, leurs parents devant les visiter. Et aucun détenu ne pourra recevoir plus de deux visites par 15 jours.

L’Administration pénitentiaire informe également à travers son communiqué que les visites sont autorisées du lundi au vendredi, et les jours de visites sont laissés à l’appréciation des directeurs d’établissement pénitentiaire. Cependant, souligne-t-on, les détenus en zone de transit et de quarantaine à la Maison d’arrêt et de correction du Cap-Manuel et dans les lieux de quarantaine au sein des autres établissements pénitentiaires ne sont pas concernés par les visites durant le temps de leur isolement. L’Administration pénitentiaire précise, par ailleurs, que les plats et colis venant de l’extérieur sont uniquement acceptés les weekends.