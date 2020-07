Les trois équipes gagnantes du Hackathon de l’entrepreneuriat organisé, du 6 au 14 juillet 2020, par la Direction de l’emploi et ses partenaires sont connues. Il s’agit de Wurokd 2020 de Kolda, qui a reçu le prix de la solution ayant le plus d’impact sur la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial ; de Kom Com de Dakar qui a remporté le prix de la solution la plus créative et la plus innovante.

L’équipe Iseta de Tambacounda a remporté le prix spécial du jury pour la qualité et la clarté de sa présentation. L’objectif de ce concours, qui a regroupé 10 équipes d’acteurs de l’entrepreneuriat issues de huit régions du Sénégal, était de proposer une solution innovante pour l’amélioration des interactions bénéfiques au sein de l’écosystème des entrepreneurs sénégalais.

Pendant neuf jours, ces acteurs ont rivalisé d’ardeur, d’ingéniosité et de créativité tendant à améliorer les relations dans le secteur de l’entrepreneuriat. Un maillon essentiel pour accompagner l’essor de développement du pays, mais aussi de manière à rendre plus compétitifs les entrepreneurs sénégalais.

L’exercice de réflexion et de créativité collective a été réalisé entièrement à distance grâce aux outils collaboratifs numériques. Pour sa part, le directeur de l’Emploi, Modou Fall, a confié qu’un accompagnement considérable est prévu pour tous les participants, surtout pour les lauréats, afin de promouvoir les solutions d’amélioration de l’écosystème des jeunes entrepreneurs sénégalais.