Ericsson lance officiellement son concours annuel dénommé ‘’Ericsson Innovation Awards’’ (EIA) 2020. ‘’Cette compétition mondiale offre aux étudiants universitaires la possibilité de développer des idées nouvelles et innovantes avec le soutien des experts d’Ericsson’’, renseigne un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Le thème de cette année est ‘’Se réapproprier l’avenir’’.

Il traite des défis climatiques actuels et futurs, et de la manière dont les technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent permettre d’atténuer radicalement le changement climatique, tant pour les consommateurs que pour les industries.

‘’Basées sur les recherches d’Ericsson, les solutions TIC ont le pouvoir d’améliorer l’utilisation de l’énergie dans les opérations industrielles, de minimiser les impacts environnementaux négatifs et de permettre une réduction des émissions mondiales de carbone jusqu’à 15 %, d’ici 2030’’, lit-on dans la note.

Heather Johnson, responsable du développement durable et de la responsabilité d’entreprise chez Ericsson, déclare : ‘’Grâce à nos recherches et à notre collaboration avec des partenaires universitaires et industriels, nous savons que la numérisation sera le moteur de l’innovation et des opportunités dont nous avons besoin pour atteindre un avenir à 1,5 degré Celsius, conformément à l’accord de Paris.’’