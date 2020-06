L’association SOS Consommateurs fustige la sortie du directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) sur le prix de l’eau. En effet, selon l’association de défense des consommateurs, le directeur général de l’Onas a, dans une déclaration à la presse, proposé une augmentation du prix de l’eau pour régler les problèmes de l’assainissement au Sénégal. Il avait estimé ainsi que les redevances payées sur les factures des abonnés devraient être augmentées, car "l’Etat fait de gros efforts". Une déclaration inadmissible pour Sos Consommateurs.

Comment peut-on décemment parler d’augmenter le prix de l’eau, en cette période de pandémie de Covid-19 ? Ne s’agit-il pas d’un ballon de sonde pour tester la réaction des Sénégalais ?’’, s’interrogent les défenseurs des consommateurs. Pour ces derniers, ‘’par cette déclaration pitoyable et pathétique, cet homme, habituellement pondéré, prouve, à suffisance, qu’il a atteint son niveau d’incompétence, selon le principe de Peter’’.

‘’ Le DG de l’Onas a montré qu’il n’est pas en mesure de trouver les voies et moyens stratégiques et financiers nécessaires à la mise en œuvre d’un véritable programme d’assainissement au Sénégal. Il doit donc démissionner ou être démissionné. Il sera surement utile ailleurs’’, estime Me Massokhna Kâne, Président de Sos Consommateurs. Maitre Kane indique ainsi que son association oppose un "non" catégorique à toute augmentation du prix de l’eau.