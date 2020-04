Depuis le 9 mars dernier, sont ouvertes les candidatures à la 10e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Les dépôts se poursuivent jusqu’au 5 juin 2020 via le lien https ://startup.orange.com/fr/poesam/.

‘’Initié par le groupe Orange et décerné par Sonatel au Sénégal, ce prix matérialise l’ambition du groupe de promouvoir l’innovation sociale grâce aux technologies de l’information et de la communication, dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’inclusion numérique ou encore le développement durable’’, lit-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

En outre, indique-t-on dans la note, ‘’la première étape de ce concours consiste à la sélection, par un jury local, des trois premiers projets destinés à représenter le Sénégal lors des prix internationaux Afrique et Moyen-Orient’’.

...Et ‘’les trois lauréats du Sénégal recevront, à l’issue de la compétition nationale, des lots de 5, 4 et 3 millions accompagnant respectivement les 1er, 2e et le 3e prix’’. Aussi, les lauréats ont la possibilité de bénéficier, s’ils remportent le challenge régional, respectivement de 25 000 € (16,4 millions de F CFA), 15 000 € (9,8 millions de F CFA) et 10 000 € (6,5 millions de F CFA).

‘’Ce qui porte à plus de 20 000 000 de F CFA le montant global à remporter pour chaque candidat, ainsi qu’un accompagnement personnalisé dispensé par des professionnels du financement des jeunes entreprises pendant six mois’’. La deuxième phase du concours, elle, réunira les gagnants de chaque pays, soit un total de 51 candidats mis en compétition par un jury international, qui décernera les Prix Orange de l’Entreprenariat social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) aux trois lauréats lors des Africacom Awards prévus en novembre à Cap-Town.

L’Afrique du Sud reçoit ainsi la 10e édition de ce concours dont la particularité, cette année, est la création du Prix féminin international, ‘’qui récompense soit une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes en termes d’autonomisation, de création ou de préservation des emplois, de collecte de données sur le genre ou encore d’inclusion numérique et financière’’. Il est également mis en place cette année le Prix spécial 10e année ‘’qui tend à récompenser les projets visant à l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap, d’exclusion, de précarité sociale et économique’’.