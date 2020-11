Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djinné’’, Maurice Diatta et Abdou Seck ont comparu, hier, à la barre de la 3e Chambre criminelle du tribunal de Dakar.

C’est un Baye Modou Fall bien sapé et confiant qui a comparu, hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar. Poursuivi pour vol commis la nuit avec effraction et usage de véhicule, de délit de scellés, d’association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et d’évasion de prison, le mis en cause a plaidé coupable. Quant à ses co-accusés Maurice Diatta et Abdou Seck, ils ont réfuté les faits qui leur sont reprochés.

En effet, il s’agit des chefs d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit et de recel de malfaiteur à l’encontre d’Abdou Seck.

Selon l’économie des faits, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015, Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djinné’’ s’est évadé de la prison. Le jeune homme y séjournait depuis 2007. La nuit où il s’est échappé de la citadelle du silence, il a dormi chez son ex-compagnon de cellule, Abdou Seck, à Yoff. Selon les éléments de l’enquête, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2015, un dépôt de boissons près de la Sodida, en l’occurrence ‘’L’abreuvoir’’, a été cambriolé. Le dépôt appartient au nommé Faboré Konaté. Ce dernier a saisi la Section de recherches qui a ouvert une enquête. Et Boy Djinné a été cité dans cette affaire. En effet, grâce à la géolocalisation et à une réquisition à la Sonatel et à l’exploitation des caméras de surveillance, les gendarmes ont réussi à identifier le propriétaire de l’un des trois numéros de téléphone listés.

Interpellé, le nommé Maurice avoue sa participation au cambriolage et balance ses présumés acolytes qui sont Abdou Seck et Boy Djinné. C’est seulement quelques jours après le cambriolage qu’ils seront arrêtés.

Deux faux passeports diplomatiques bissau-guinéen et gambien trouvés sur Boy Djinné

A l’enquête, Boy Djinné a reconnu les faits. Selon les éléments d’enquête, Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djinné’’ était venu dans ce magasin, dans la journée, et avait demandé d’utiliser les toilettes. Vu la structuration du magasin du fait de son immensité, il a décidé de s’y planquer. C’est à 23 h, moment où les commerçants avaient baissé rideaux, qu’il a profité de la situation pour dérober l’argent qui se trouvait dans le magasin. La partie civile Faboré Kanaté a soutenu que le montant volé s’élève à 42 millions de francs CFA. ‘’A mon arrivée, j’ai retrouvé mes affaires éparpillées. Le coffre était en bas. Je n’ai pas constaté de trace d’effraction sur le portail du magasin. J’ai constaté une effraction au niveau de l’aération au deuxième étage’’, a précisé la partie civile. ‘’Il y a une vidéo qui montre Boy Djinné en train de s’affairer dans mon bureau. Aucun de mes employés ne savait où je cachais mon argent’’, a-t-il relevé.

Même s’il reconnaît les faits, Boy Djinné a réfuté le montant avancé par la partie civile. D’après lui, il n’a emporté que la somme de 500 mille francs CFA.

Revenant sur sa version des faits en ce qui concerne le vol qui lui est reproché, Baye Modou Fall raconte : ‘’Je m’apprêtais à prendre un taxi. J’ai vu deux agents pénitentiaires que je reconnaissais. Croyant qu’ils étaient à ma recherche, je me suis introduit dans le dépôt de boissons. J’ai prétexté que je voulais aller aux toilettes et j’en ai profité pour me planquer. J’ai duré là-bas.’’

Dans un discours limpide, l’accusé poursuit : ‘’Pendant ce temps, je cherchais un moyen pour sortir. C’est là que j’ai vu l’aération. A côté, j’ai vu une prise et un chargeur et j’en ai profité pour recharger la batterie de mon portable. J’ai appelé Abdou et je lui ai dit de venir me rejoindre à la Sodida. En l’attendant, j’ai fortuitement vu des sachets contenant de l’argent. Le fric était par terre. J’ai pris un sachet qui contenait 500 mille francs CFA’’, avoue-t-il.

Il précise néanmoins que le bureau de la partie civile n’était pas fermé. Sans donner plus de détails sur le modus operandi de son évasion, il a déclaré avoir dormi à Yoff chez Abdou Seck, car l’appartement meublé que lui avait trouvé celui-ci n’était pas encore disponible.

Sur le bris de scellés, Boy Djiné dit qu’il a tout simplement récupéré son bien. En effet, explique-t-il, il a eu écho que sa voiture de marque BMW X, qui vaut 15 millions de francs CFA, était conduite par le commissaire. S’agissant des passeports diplomatiques bissau-guinéen et gambien retrouvés par-devers lui, au moment de son arrestation, l’accusé reconnaît que celui bissau-guinéen était un faux document. A l’en croire, il se l’est procuré à 200 mille francs CFA.

Toutefois, depuis l’enquête préliminaire, il a disculpé ses co-accusés, pour ce qui est du chef de vol. D’après lui, il a agi seul. Allégations que Maurice Diatta et Abdou Seck ont corroborées.

Dans sa plaidoirie, le conseil de la partie civile, pour qui les faits de vol sont constants, a réclamé la somme de 100 millions de francs CFA pour dédommager son client. Il a demandé que la décision soit accompagnée de l’exécution provisoire et que les accusés paient solidairement ladite somme.

A la suite de l’avocat du plaignant, le maître des poursuites a requis à charge et à décharge. En effet, il a demandé l’acquittement des mis en cause pour le chef d’association de malfaiteurs. Après confusion des peines, il a requis 8 ans contre Baye Modou Fall et 5 ans à l’encontre d’Abdou Seck et Maurice Diatta.

A la suite des conseils de ces derniers qui ont sollicité la relaxe pure et simple de leurs clients, les avocats de Boy Djinné ont fait pareil. ‘’Du fait de sa notoriété, Baye Modou Fall, qui aurait dû être jugé devant une juridiction correctionnelle, est amené devant vous’’, a relevé Me Tall. A l’instar de son prédécesseur, en l’occurrence Me Senghor, il souligne que dans cette affaire, la montagne a accouché d’une souris. Après avoir demandé la relaxe de leur client pour les autres chefs, les avocats ont sollicité la requalification du chef de vol commis avec effraction en vol simple. Car, disent-ils, effraction, il n’y en avait pas.

L’affaire est mise en délibéré. La chambre rendra sa décision le 24 novembre prochain.