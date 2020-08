Le tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict, hier matin, dans l’affaire qui opposait les populations de Tobène et environs aux Industries chimiques du Sénégal (ICS). Tous les prévenus placés sous mandat de dépôt ont été relaxés au bénéfice du doute.

Vingt-et-une personnes ont été interpellées, à la suite des échauffourées qui ont éclaté le 12 août dernier, entre les villageois de Tobène, Maka Dieng et Keur Maguèye et les éléments de la gendarmerie nationale. Quatre d’entre elles étant des mineurs, seules 17 ont finalement été placées sous mandat de dépôt. Parmi elles, deux d’un âge avancé. A la suite de leur jugement qui a lieu vendredi dernier, l’affaire a été mise en délibéré. Et hier matin, le tribunal des flagrants délits de Thiès a vidé le dossier. La sentence prononcée par le juge tourne en faveur des prévenus. Ils ont tous été libérés au bénéfice du doute.

Ils recouvrent ainsi la liberté, après un séjour carcéral de plus d’une semaine à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Cependant, l’un des avocats des prévenus dit ne pas être satisfait de la décision rendue par le juge du tribunal des flagrants délits de Thiès. Il attendait la relaxe pure et simple. ‘’Même les oiseaux qui survolent l'espace aérien de Tobène savent ce qui s'est réellement passé. Ils devaient être relaxés purement et simplement, car tout le monde sait ce que font les Industries chimiques du Sénégal’’, martèle Me Fall.

Du côté des villageois, l’on se réjouit plutôt de la sentence prononcée par le juge. Par contre, rappelle-t-on, le combat pour la préservation de leurs terres va se poursuivre. Selon le porte-parole des populations de Tobène, il n’est pas question de laisser les ICS s’emparer des 6 ha pour seulement une ‘’modique’’ somme de 1 500 000 F CFA. ‘’Nous avons un sentiment de soulagement et de satisfaction sur la décision rendue par la justice. Mais nous allons continuer de mener le combat contre les ICS jusqu'à l'obtention d'une victoire finale’’, poursuit Cheikh Top.

Les populations, qui se disent prêtes à aller jusqu’au bout de leur logique pour freiner le projet d’extension des ICS dans la zone, ont décidé, le 12 août dernier, de faire face aux forces de défense et de sécurité. A la suite de ces évènements, 21 personnes ont été interpellées. Les prévenus ont été poursuivis pour diverses infractions dont l’incitation à la rébellion, le trouble à l’ordre public, le rassemblement illégal, les violences et voies de faits à agents dépositaires de la force publique. Trois d’entre eux étaient poursuivis pour coups et blessures volontaires à agents dépositaires de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit de Gora Top, Bouba Top et Assane Mbaye.

Quant à Cheikh Fall, qui était à Diaobé au moment des faits, il était poursuivi pour incitation à la rébellion via les réseaux sociaux. D’ailleurs, lors de l’audience, le procureur a décidé que la cour requiert une peine ‘’d’apaisement’’ pour tous les autres prévenus, excepté Cheikh Fall. Car, d’après le maître des poursuites Assane Ngom, ce que Cheikh Fall a fait ‘’était inadmissible’’. Heureusement qu’hier, tous les 17 prévenus qui ont comparu vendredi dernier ont tous été relaxés.

GAUSTIN DIATTA (THIES)