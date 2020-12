Les tracasseries dans les services administratifs, les longues attentes devant les portes des agents de l’Administration sont, entre autres, des maux décriés par les usagers du service public. Pour y remédier, les autorités comptent sur la digitalisation et la dématérialisation.

Les démarches dans le service public sénégalais sont d’une rare lenteur et d’une complexité incompréhensible aux yeux des usagers. Les chaines de procédures montrent souvent des incongruités et des incohérences manifestes qui ralentissent le temps de traitement des dossiers. L’Etat compte régler le problème. Un atelier est organisé dans ce sens par la Direction de la Solde. ‘’Avec le Programme d’appui à la modernisation de l’Administration (Pama), on a conscience, aujourd’hui, que les administrations modernes doivent faire preuve de plus de célérité dans la délivrance des services. Tout n’est pas encore parfait, mais on est en train d’y travailler et beaucoup d’initiatives ont été prises. D’ici peu, on espère que ces problèmes seront dépassés’’, a annoncé le responsable du Front office de la Direction de la Solde, Mamadou Oumar Ba, lors d’un atelier de renforcement de capacités des agents de la Direction de la Solde en relations client.

Selon lui, c’est dans ce cadre que les autorités cherchent à trouver des solutions durables, face à cette problématique, avec des initiatives de dernière génération. La dématérialisation des dossiers et la digitalisation du service sont devenues, à ce niveau, des alternatives incontournables dans la prise en charge de la clientèle. ‘’Parmi ces initiatives, il y a la digitalisation qu’il faut exploiter à fond, pour pouvoir faciliter les choses, pour pouvoir rationaliser les processus, mais également de façon imminente, nous allons inaugurer un call center (centre d’appels) toujours dans l’optique de mieux prendre en charge les besoins des usagers’’, renseigne-t-il. Il précise que ces initiatives ont été prises par ‘’les responsables du Pama qui ont bien voulu (les) accompagner et qui (les) ont impliqués dès le début, dans l’amélioration de la qualité des services offerts aux usagers’’. Dans ce sens, le coordonnateur de la composante 2 du Pama, Cheikh Fall Mbaye, a expliqué l’importance de cette dernière, dans ce processus. ‘’C’est dans ce cadre que nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes administrations. Aujourd’hui, nous sommes venus ici pour accompagner la Direction de la Solde du ministère des Finances et du Budget’’, a-t-il informé.

Selon M. Mbaye, par ailleurs Directeur de la Promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice, le Pama est en train de faire un excellent travail surtout en matière d’amélioration de la qualité des services offerts aux usagers. ‘’Concrètement, aujourd’hui, l’objet est d’entrevoir comment améliorer la relation client à travers l’accueil, à travers l’orientation, à travers l’information, mais également le traitement des dossiers des différents agents de l’Administration et des usagers en général’’, indique-t-il.

Pour lui, c’était déjà important la digitalisation, ‘’ça l’est davantage dans le contexte de la pandémie que nous sommes en train de vivre, où nous sommes obligés très souvent de travailler en visioconférence et d’éviter le contact physique. Donc, la digitalisation, c’est vraiment une option que nous avons prise dans le cadre de la modernisation de l’Administration sénégalaise’’, assure-t-il. ‘’Nous y travaillons sous la coordination de l’Adie (Agence de l’informatique de l’Etat) qui est l’instance désignée par l’autorité pour coordonner tout ce programme, mais également avec tous les responsables chargés de l’informatique des différentes administrations. Et nous avons identifié, dans le cadre du Pama, un certain nombre de procédures sur lesquelles nous devons travailler très rapidement dans un court délai, d’ici la fin du premier trimestre de 2021, pour que ces procédures puissent être dématérialisées’’, annonce Cheikh Fall Mbaye.

Il informe également qu’’’il y a, entre autres, la question du casier judiciaire qui est une très forte préoccupation des populations. Très souvent, les populations sont obligées de se déplacer d’une région à une autre, pour disposer d’un casier judiciaire. Et nous pensons qu’il y a lieu de tout faire pour mettre un terme à cette situation. Et le ministère de la Justice est en train d’y travailler, en relation avec l’Adie et le Pama. Nous pensons que nous pourrons y arriver très prochainement’’, informe-t-il. Il y a également la question du permis de construire. Selon lui, les services compétents sont en train de travailler pour offrir de meilleurs services aux demandeurs. ‘’Nous sommes en train de travailler avec l’hôpital général Idrissa Pouye, pour améliorer le dispositif d’accueil et d’orientation, de manière que les usagers n’aient plus à perdre du temps dans l’attente des prestations médicales, mais qu’il y ait plus de diligence et de célérité et que les rendez-vous soient mieux organisés. Et tout cela, nous pensons que c’est extrêmement important et notre idée, notre option c’est de dire, nous allons essayer de faire une politique de petits pas, mais des petits pas qui réussissent’’, fait-il savoir.