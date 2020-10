Le procès opposant le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Aymérou Gningue, et son épouse à son collègue et ancien camarade de parti Moustapha Cissé Lo, s’est tenu hier. La troisième chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Dakar a reconnu Cissé Lô coupable de complicité de diffamation.

L’ex-militant du parti présidentiel APR, Moustapha Cissé Lo, répondait du délit de complicité de diffamation hier, devant la troisième chambre correctionnelle. Le juge l’a reconnu coupable et condamné à six mois avec sursis. Le directeur de publication du site senescoop, Mamadou Yéro Guissé, son co-prévenu, est lui reconnu comme étant l’auteur principal. Il a écopé de la même peine en sus d’une interdiction d’exercer les fonctions de directeur de publication pour une durée de six mois ordonnée par le juge. De plus, les deux prévenus doivent payer, chacun, une amende de 200 000 F CFA. Senescoop étant déclaré civilement responsable, doit allouer au couple Gningue la somme de 5 millions de francs CFA, au titre de dommages et intérêts.

Ce site avait publié, le 4 juillet passé, un enregistrement sonore intitulé : ‘’Cissé Lô révèle un gros scandale : ‘La femme d’Aymérou Gningue a reçu 40 tonnes de semences d’arachide.’’’ En plus de cela, des insultes ont été proférées à l’endroit du couple.

Ce que l’avocat des parties civiles, Me Antoine Mbengue, qualifie ‘’d’imputations inexactes, insultantes et diffamatoires’’ à l’endroit de ses clients. Il a demandé, à cet effet, la somme de 500 millions de F CFA à verser à ses clients.

Interrogé par iRadio après l’annonce de sa condamnation, Moustapha Cissé Lô a été catégorique. "Je n'ai jamais reçu de convocation dans cette affaire. En plus, je suis député et mon immunité parlementaire n'a jamais été levée. On ne m'a jamais assigné dans une quelconque juridiction. Ce n'est qu'en flagrants délits qu'on peut agir de cette sorte. Comment peut-on parler donc de procès, de surcroît, de condamnation ? Ce jugement est nul et non avenu. Par voie de conséquence, je m'oppose à cela et compte saisir mon conseiller juridique", a-t-il annoncé.

CHEIKH THIAM