La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel a arbitré, hier, le procès en appel de Thione Seck et Alaye Djité qui avaient été jugés pour une affaire de faux monnayage et renvoyés des fins de la poursuite.

Le maître des poursuites Sadikh Niang a indiqué, hier, que le tribunal n’avait pas à annuler la procédure pour faux monnayage intentée contre le chanteur Thione Seck. Contrairement au juge d’instance, le parquetier trouve que le règlement n°5 du règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) n’a pas été violé lors de l’arrestation du chanteur. Ledit règlement exige la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client, sous peine de nullité de la procédure. C’est pourquoi le tribunal correctionnel avait renvoyé des fins de la poursuite Thione Seck et son acolyte Alaye Djité. Le dernier nommé ne s'est pas présenté et les deux sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.

Mais le maître des poursuites trouve que ‘’cette nullité ne peut prospérer, car le réquisitoire introductif du parquet ne s'est pas basé sur le procès-verbal d'enquête préliminaire. Il y a eu un procès-verbal de saisie, une perquisition, des constats des gendarmes selon lesquels, à leur arrivée, Thione Seck s'est assis sur le sac contenant les faux billets et tentait de jeter par la fenêtre deux autres billets qui étaient dans sa poche‘’.

De plus, selon toujours le parquetier, ‘’on ne pouvait pas alerter les avocats, à ce stade de la procédure, car il fallait rassembler les éléments, puisque la fausse monnaie est une infraction matérielle‘’. Sur ce, il a requis l’infirmation du premier jugement.

Maitre Alioune Badara Fall a plaidé, pour sa part, que ‘’le jugement est béton dans toutes ses dispositions‘’. Il a ajouté qu’il y a bel et bien une violation des droits de la défense car, dit-il, ‘’lorsque Me Ousmane Sèye s'est présenté à la section de recherches, il a été interdit de voir son client‘’. Par conséquent, il a plaidé la confirmation du jugement qui a rendu justice à M. Thione.

Maitre Abdou Dialy Kane, en ce qui le concerne, soutient que les preuves de la violation des droits de Thione Seck se trouvent dans le procès-verbal. Celui-ci, à l’en croire, mentionne qu’on a notifié à Thione Seck le droit de se faire assister par un avocat qu’à l'issue de la 48e heure de la garde à vue. ‘’Le juge a bien dit le droit avec cette décision remarquable car, dans cette affaire, au-delà du droit, la main de Dieu a sauvé Thione Seck‘’, a-t-il soutenu. Son confrère Maitre Ousmane Sèye a plaidé la confirmation et a trouvé que les officiers de police judiciaire font dire n’importe quoi aux personnes interpellées pour induire le tribunal en erreur. Quant à Me Aliou Cissé, il a demandé à la cour de restituer les 32 millions saisis et sous scellés appartenant à Thione Seck et à son épouse. D’autant que les 42 milliards de faux ne sont que du mouchoir et des papiers. L’avocat de la Bceao s'est rapporté à la décision de la cour qui rendra son verdict le 13 janvier 2020.

FAMA TALL