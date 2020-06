Le parquet national financier a requis 4 ans d'emprisonnement et une amende maximale de 500 000 euros (327,7 millions de francs CFA) contre l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) Lamine Diack, pour corruption active et passive, blanchiment en bande organisée et abus de confiance.

Le parquet national financier n’a pas du tout était tendre avec les Diack, hier, lors de sa prise de parole. Il a requis 4 ans d'emprisonnement et une amende maximale de 500 000 euros (327,7 millions de francs CFA) contre l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) Lamine Diack, pour corruption active et passive, blanchiment en bande organisée et abus de confiance, selon l’Agence France-Presse (AFP).

Les procureurs ont été plus sévères dans leur réquisition à l’endroit de son fils, Papa Massata Diack. A l’encontre de l’ancien conseiller marketing à l’IAAF, une peine de 5 ans de prison est requise, en plus d’une amende de 500 000 euros.

Selon Challengersports, les deux représentants du parquet financier, messieurs Arnaud de La Guiche et François Xavier Dulin, ont pris la parole tour à tour. Le premier cité accuse les Diack d’avoir “la mainmise sur les finances de l’IAAF’’. Son collègue, pour sa part, a expliqué le modus operandi des Diack et leurs supposés complices. ‘’A travers des mails, M. Dubin affirme qu’ils communiquaient avec toujours une copie au Président Diack afin de coordonner ‘leurs forfaits’. Selon lui, Habib Cissé était le supposé mandataire auprès du ministre russe des Sports, pour ‘négocier le deal’, écrit Challengesports.

Pour sa part, l’avocat de la partie civile, Me Régis Bergonzi, a réclamé, au nom de la Fédération internationale d'athlétisme (l'ex-IAAF, rebaptisée WorldAthletics) un total de 41,2 millions d'euros de dommages et intérêts aux six co-prévenus (Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé et les trois absents Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov). ‘’Aujourd'hui, a conclu Me Bergonzi après avoir démonté le mécanisme de corruption et la responsabilité des prévenus, le nom de Diack est synonyme de corruption, grâce à lui et son fils, dans tous les coins de la planète’’.

LOUIS GEORGES DIATTA