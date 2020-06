Après plusieurs renvois, l’affaire de faux monnayage, pour laquelle Thione Seck et son acolyte Alaye Djité sont poursuivis, a été retenue, hier, devant la Cour d’appel de Dakar. Le chanteur risque 5 ans de prison.

Ayant passé 8 mois en détention, courant 2015, Thione Seck et son présumé complice Alaye Djité ont été relaxés par le juge de la chambre correctionnelle, pour faute de non-respect de l’article 5 du Règlement intérieur de l’UEMOA qui stipule que le client, dès son arrestation, doit être informé de son droit de consulter un avocat. Mais le parquet a interjeté appel et l’affaire de faux monnayage a été remise sur la table.

Le leader du Ram Daan a, hier, devant la Cour d’appel de Dakar, versé dans les mêmes dénégations qu’en première instance, clamant son innocence. ‘’Le paquet m’a été remis par un promoteur gambien via un de ses partenaires et je ne l’avais pas ouvert, puisqu’on n’avait pas encore signé le contrat. Cette somme m’a été payée d’avance pour une centaine de concerts à l’international’’, a-t-il soutenu.

Thione Seck de poursuivre : ‘’À mon âge, et au point où j’en suis dans ma carrière, je n’aurais jamais fait ces choses qui me déshonorent et ternissent mon image. Je prêche tout le temps la droiture dans ma musique. Donc, je ne me permettrais pas de mettre en péril ma carrière. Je vous dis la vérité.’’

Le prévenu a prétendu qu’il a été bluffé et escroqué de plus de 80 millions, puisqu’on ne lui avait donné que des paquets de mouchoirs de couleur verte, à la place de l’argent.

Les conseils de la BCEAO, Mes Abdoulaye Tall et Moussa Sarr, ont réclamé le franc symbolique, avant de demander de le déclarer coupable. Egalement, le parquet, convaincu de sa culpabilité, a requis une peine ferme de 5 ans, en sus d’une amende de 10 millions de francs CFA et a demandé de disqualifier les faits en détention et mise en circulation de faux billets de banque.

Cependant, Me Samba Thiam a plaidé pour la relaxe pure et simple de Thione Seck, au bénéfice du doute. Selon lui, son client n’a pas besoin de faux billets. Ses confrères Mes Ousmane Sèye et Bamba Cissé ont demandé à la chambre correctionnelle de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens. ‘’Il ne faut pas accuser les gens juste pour les accuser’’, a argué Me Cissé. Avant que Me Abdou Dialy Kane ne sollicite la relaxe de Thione. ‘’Il vous a dit qu’il a été escroqué, et c’est vrai. Il a un riche parcours et n’a pas besoin de faux billets’’, a-t-il plaidé.

L’affaire est mise en délibéré. Thione Seck sera édifié sur son sort le 22 juin prochain.

FAMA TALL