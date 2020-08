Les populations riveraines du cimetière du quartier Téfess de Mbour sont encore surprises de la découverte faite par la police dans le cimetière de la localité. Les policiers ont trouvé, enveloppés dans un linceul noir, la tête d’un bœuf noir, des talismans à l’intérieur de la gueule et des sabots, qui venait d’être enfoui sous terre. C’est la police centrale de Mbour qui a été informée, lorsque la présence de deux individus a été constatée dans le cimetière, la nuit du jeudi au vendredi derniers. Ces derniers, aperçus vers 3 h du matin, ont pris la poudre d’escampette à bord d’un pickup blanc, après avoir réussi à ensevelir leur colis funeste.

Informé de cette situation, le commissaire Lèye a renseigné que ‘’le préfet du département, les services d'hygiène, les sapeurs-pompiers et la division de la police technique et scientifique qui est venue de Dakar tout spécialement pour faire le travail technique et scientifique’’ étaient sur place.

C'est le samedi matin que les éléments de la police scientifique ont procédé à l'exhumation de la fameuse "tombe" et ont fait cette découverte. Ils ont, par la suite, procédé à l'incinération de la tête et de tout son contenu, le même jour. Les commanditaires sont toujours introuvables.

Selon les riverains, le cimetière est mal éclairé et devient une zone favorable à ces genres de pratiques mystiques et de magie noire. Dans ce sillage, le commissaire Mandjibou Lèye a interpellé les autorités compétentes de la commune, pour un meilleur éclairage du cimetière de Téfess. Pour lui, ce manque d'éclairage fait partie des éléments qui ont aidé les délinquants à œuvrer nuitamment pour enterrer cette tête dans l'enceinte.

Une enquête est ouverte et va se poursuivre.

IDRISSA AMINATA NIANG