La cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda a été profanée par un individu, ce samedi. Le bonhomme a blessé un prêtre, avant d’être arrêté par la police. Il a été évacué à l’hôpital Kenya de Ziguinchor, ce dimanche 5 juillet.

Ce samedi 4 juillet, vers 15 h 30 mn, un individu s’est introduit dans la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda. Auparavant, il a volé dans l’atelier des forgerons qui jouxte l’église un marteau. Muni de l’outil et d’un bâton, il a défoncé la grande porte. Une fois à l’intérieur, il a forcé la caisse qui se trouve à côté de la statue de la Vierge Marie qui sert à recueillir les offrandes, pour prendre l’argent qui était dedans. Le cordonnier établi en face de l’église, qui a tout vu, est allé alerter les deux prêtres qui sont allés sur les lieux s’enquérir de la situation. Effectivement, ils ont trouvé le bonhomme tout nu à l’intérieur du lieu de culte qui s’apprêtait à voler l’argent issu des offrandes.

Quand ils ont voulu le faire sortir, il a violenté l’un des prêtres. Il a réussi à l’assener un coup de bâton et l’a atteint à l’œil. Ce qui lui a occasionné une légère blessure à la sourcille. Pire, dans la mêlée qui s’en est suivie, il l’a mordu. ‘’Lorsque nous sommes arrivés, l’individu et le prêtre étaient par terre. Le prêtre était sur lui. Après les avoir séparés, nous avons constaté que le prêtre saignait de l’œil. L’individu l’avait mordu’’, a expliqué abbé Djimbasse Désiré Biaye, curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Kolda. L’homme de Dieu de poursuivre : ‘’Nous avons cherché un peu partout ses vêtements, mais nous ne les avons pas vus. Et pourtant, avant les faits, il était bien habillé. Parce qu’il était passé au presbytère. Il s’est adressé aux prêtres. Les prêtres l’ont fait sortir du domaine du presbytère. C’est ainsi que, quelques instants après, il s’est retrouvé tout nu à l’intérieur de l’église.’’

La police est ensuite venue cueillir l’individu. Qui, menotté, a été conduit au commissariat. A en croire une source policière, l’homme ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. C’est pourquoi il a été évacué à l’hôpital Kenya (psychiatrie) de Ziguinchor, ce dimanche 5 juillet. Mais, d’après les informations reçues, l’homme aurait déclaré qu’il n’est pas fou.

Les prêtes invitent l’Etat à sécuriser les lieux de culte

Dans l’Eglise catholique, de tels actes peuvent être qualifiés de ‘’profanation’’, conformément aux dispositions du canon 1211 du code de Droit canonique de 198. Cet acte a fortement ému de nombreux catholiques de Kolda. ‘’Nous déplorons vraiment cet acte que la religion catholique n’encourage pas. Le respect de la religion d’autrui fait partie des principes’’, ont-ils soutenu.

Le curé de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda, Abbé Djimbasse Désiré Biaye, de rappeler que ‘’ce n’est pas la première fois que ces choses arrivent. L’autre fois, un de nos confrères est allé signaler à la police la présence d’un individu qualifié de dément autour de l’église. Et au début, c’était la Vierge Marie qui a été attaquée. C’est pourquoi nous demandons aux autorités étatiques de sécuriser les lieux de culte et le personnel, afin que nous puissions exercer la religion dans la dignité et la tranquillité’’.

NFALY MANSALY