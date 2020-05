Professeur Seydi

En plus du port du masque, le professeur Moussa Seydi a suggéré hier, dans ‘’La Matinale’’ d’iRadio, que le port de lunettes ne devrait pas être négligé dans la prévention. Toutefois, précise-t-il, il s’agit de lunettes de protection spéciales, n’étant pas à la portée de tous.

Par ailleurs, le scientifique ne valide pas l’utilisation du remède de Madagascar contre le coronavirus (la boisson Covid organics à base d’Artemisia annua) dans son protocole de traitement.

En effet, le chef de service du Centre des maladies infectieuses de Fann estime qu’il faut avant tout certains préalables. ‘’En tant que médecin et chercheur, je ne l’utiliserai pas. Il faut que le médicament puisse agir au niveau du laboratoire, mais également chez l’être humain, avant que je ne puisse prendre une décision.

C’est ce que j’ai fait avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. En laboratoire, on sait depuis longtemps que cela agit sur des virus, et d’ailleurs les Chinois l’avaient démontré. On savait aussi que ces médicaments peuvent agir sur l’être humain à partir d’une étude préliminaire avec toutes ses imperfections. Mais avec l’Artemisia, je n’ai pas tous les éléments.

Je ne peux pas l’utiliser comme ça. Il me faut une étude, avec des tests réalisés sur des êtres humains. Je n’ai pas le droit de donner comme ça un médicament à un patient. Il faut que les gens le comprennent. La rigueur de mon métier ne me le permet pas’’, a-t-il expliqué.