Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, est enfin arrivé ce lundi dans la région de Matam, pour procéder à la distribution de l’aide d’urgence alimentaire aux 30 613 ménages impactés par la pandémie de la Covid-19.

Il était le ministre de la République le plus attendu dans le Nord-Sénégal. Le temps s’était comme arrêté pour les populations qui attendaient avec impatience les vivres qui les soulageraient ponctuellement des désagréments de la pandémie du coronavirus. Arrivé en début d’après-midi au casier rizicole de Matam, lieu abritant la cérémonie officielle, Mansour Faye a pu lire l’expression de soulagement sur les visages des quelques bénéficiaires autorisés à assister à la séance. Aux côtés du gouverneur de région Mouhamadou Moctar Watt, du maire de la capitale régionale Mamadou Mory Diaw et du maire de Thilogne Sidy Kawory Dia, entre autres autorités, il a annoncé la nouvelle tant attendue par les populations locales.

‘’Je voudrais exprimer le plaisir ressenti à l’endroit de toute la population de Matam pour l’accueil réservé à notre délégation arrivée aujourd’hui pour procéder au lancement officiel des opérations de distribution de l’appui alimentaire destiné aux populations impactées’’, dit-il. L’état d’urgence assorti du couvre-feu décrété par le chef de l’Etat pour endiguer la propagation de la Covid-19, a causé beaucoup de désagréments aux populations de la 11e région. Le recensement officiel avait retenu 30 613 ménages comme nombre d’impactés de la crise sanitaire. Une sélection qui avait été sujette à quelques polémiques dans la commune de Matam notamment. Mais tout serait rentré dans l’ordre, selon Mansour Faye. ‘’Le gouverneur a évoqué, tout à l’heure, un quartier au niveau de Matam qui avait connu quelques difficultés. Finalement, des solutions ont été apportées et le consensus trouvé pour que les ménages de l’ensemble de la commune de Matam effectivement choisis à partir du Registre national uni et de l’extension puissent bénéficier de cet appui alimentaire’’, a-t-il indiqué.

Matam n’est qu’une étape parmi tant d’autres, dans l’agenda de M. Faye. ‘’Depuis le lancement le 11 avril 2020, environ cinq semaines après, nous nous acheminons vers la fin des expéditions à l’échelle nationale. Aujourd’hui, nous sommes à Matam et nous serons en fin d’après-midi à Louga. Demain, les régions de Diourbel et Thiès prendront le relais, et le jeudi la région de Saint-Louis. Nous allons terminer par la région de Fatick. Donc, d’ici la fin de la semaine, nous allons terminer toutes les opérations de lancement à l’échelle des 14 régions du Sénégal. C’est vraiment un travail énorme qui a été réalisé pour que ces vivres puissent arriver au niveau des populations en un temps record, avec un volume important d’environ 140 000 t de produits’’, a-t-il indiqué.

Si le ministre a assuré que les expéditions des vivres seraient terminées dans cette semaine, à Matam, des trois départements de la région, seul Ranérou a disposé d’un stock au complet ; Kanel et Matam devront patienter quelques jours encore. ‘’La région de Matam a bénéficié (RNU + extension) de 30 613 ménages. La commune de Matam pour 1 274 ménages et ces derniers vont commencer à recevoir leur package, et cela va suivre au niveau de la région. Le département de Ranérou a ses kits au complet. Il reste à ajouter du sucre pour les départements de Kanel et de Matam et, dans les 72 heures tout au plus, les kits seront au complet’’.