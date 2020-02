TROIS QUESTION A AMADOU DIALLO (DIRECTEUR RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC & COORDONNATEUR DU PAMA) “Les lenteurs administratives seront bientôt de vieux souvenirs” Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publié en novembre 2018, a révélé que l’Administration centrale du Sénégal est efficace et compétente, mais que son fonctionnement est lent et freine l’effectivité des réformes initiées. Qu’est-ce qui est en train d’être fait, en ce sens, pour relever le défi ? Il y a un nouveau paradigme qui se dessine, avec la dématéria­lisation des procédures. Après le forum du mois d’avril 2016, le président de la République avait instruit le ministre en charge du Renouveau du Service public de procéder à la dématérialisation de 50 procédures. Aujourd’hui, nous sommes à 55 procédures allégées et dématérialisées. Dans le cadre de la deuxième phase du PSE (2019-2023), en collaboration avec l’Agence de l’in­formatique de l’Etat (ADIE), il est prévu d’alléger et de déma­térialiser 750 procédures. Au niveau de chaque ministère, nous ciblons et identifions les procédures à alléger et à dématérialiser. Avec l’atteinte de ces objectifs, les lenteurs administratives se­ront bientôt de vieux souvenirs, parce que les délais d’exécution seront réduits et les usagers satisfaits des conditions des ser­vices offerts. A côté de ce processus de dématérialisation, la dynamique de modernisation est axée sur l’organisation même de l’Admi­nistration. On repense et redéfinit l’organisation des structures de celle-ci. Ce volet, qui constitue la première composante du Pama, est confié au Bureau organisation et méthode (Bom). L’une des recommandations du Forum national de l’Administration, en 2016, était l’élaboration d’une charte qualité du gouvernement. Où en est-on dans le processus de mise en place de cette charte ? Sur instruction du chef de l’Etat, nous avons enclenché un processus de mise en place de chartes de qualité sectorielles au sein de chaque ministère. Un pacte de confiance qui lie l’Admi­nistration à l’usager en fonction des attentes de l’un par rapport à l’autre. La fusion de ces différentes chartes sectorielles per­mettra d’avoir une charte qualité globale qui va servir de via­tique à l’Administration. Après le forum de 2016, il a été recommandé que chaque ministère ait sa charte qualité. Le ministère de la Fonction pu­blique et du Renouveau du Service public et celui des Finances et du Budget ont fini d’élaborer les leurs. Nous espérons que d’ici à 2020, tous les ministères disposeront de leur charte quali­té afin d’élaborer la charte qualité nationale. Pour plus de performance dans la distribution des services de l’Administration, nous avons également lancé un processus de mise en place des centres de services partagés (CSP) dans chaque département du Sénégal. Ce sont des centres qui vont regrouper beaucoup d’offres de services administratifs. Le ci­toyen n’aura plus besoin de faire le tour de la ville pour se faire délivrer un seul acte administratif. Tout se fera à guichet unique, dans un seul centre. Quels sont les obstacles auxquels fait face le Pama, dans le cadre de sa mission ? Chaque processus de réforme rencontre des difficultés, car les habitudes sont tenaces, d’autant qu’il s’agit, pour l’essentiel, d’un changement de comportement. Cependant, nous sommes déterminés à donner corps à la vision du chef de l’Etat. Un tra­vail de synergie est indispensable. D’où l’importance du rôle du Bos, en ce sens qu’il sert de relais, en assurant le reporting des projets liés au PSE auprès de l’autorité, pour que tout le monde adhère à la politique initiée par le chef de l’Etat. (Source : ‘’Echos-BOS’’ n°3)