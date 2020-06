Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a procédé, avant-hier, à la signature de la convention de financement du Programme d’urgence d’appui à la riposte Covid-19 (Puarc). Cet appui budgétaire d’environ 57,1 milliards de F CFA, a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (Bad) vendredi dernier.

La signature de l’accord de financement pour la concrétisation de l’appui budgétaire de la Banque africaine de développement (Bad) au Sénégal, a eu lieu jeudi. D’un montant de 88 millions d’euros - soit 57,1 milliards de F CFA - il a été approuvé par le Conseil d’administration de la banque, vendredi dernier. D’après un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’, cette enveloppe vise à financer le Programme d’urgence d’appui à la riposte Covid-19 (Puarc). ‘’L’opération contribuera à la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire à travers le renforcement des installations de prise en charge des patients. Le Puarc soutiendra également la distribution de denrées alimentaires et le paiement des factures d’électricité et d’eau pour les ménages vulnérables. Enfin, il soutiendra les mesures de soutien au secteur privé et de maintien des emplois à travers le programme d’injection de liquidités et les mesures fiscales et douanières’’, indique la même source.

D’après les responsables de la Bad, ces mesures d’urgence devraient permettre aux ménages, tant ruraux qu’urbains, de ‘’compenser les pertes de revenus’’ causées par la pandémie tout en renforçant les mesures existantes telles que les transferts d’argent aux plus pauvres. En outre, ils soulignent que des mesures de protection des travailleurs seront adoptées pour éviter les licenciements et le chômage technique pendant la pandémie, permettant à ces derniers de bénéficier d’un salaire minimum garanti.

‘’L’opération approuvée aujourd’hui par notre Conseil d’administration permettra au pays de créer l’espace budgétaire nécessaire pour remédier à cette situation d’urgence, tout en préservant le cadre macroéconomique et la croissance, en soutenant les PME et en aidant les populations vulnérables les plus affectées par la crise’’, a soutenu la directrice générale de la Banque pour la région de l’Afrique de l’Ouest, Marie-Laure Akin-Olugbade, lors de l’agrément de financement du programme.

Il convient de noter que le Puarc vise à soutenir la riposte sanitaire et le renforcement de la résilience des populations. Il contribue aussi à l’atténuation des risques macro-économiques. Il est aligné sur le Programme de résilience économique et social (Pres) doté d’un fonds de 1 000 milliards de francs CFA, afin de renforcer le système de santé et de soutenir les ménages, la diaspora sénégalaise ainsi que les entreprises et leurs salariés. Le programme se décline en quatre axes. Il s’agit du soutien au secteur de la santé, du renforcement de la résilience sociale des populations, de la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois. Et aussi de l’approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité.

Au fait, pour la Bad, au niveau national, les mesures de fermeture des frontières, d’instauration d’un couvre-feu et celle imposant une distance physique minimum ont produit des effets néfastes sur certains secteurs et ont conduit à la cessation d’activités dans d’autres. La banque estime que des secteurs tels que le tourisme, le transport terrestre et aérien, le commerce (y compris parmi les jeunes et les femmes impliquées dans le secteur informel et dans le commerce transfrontalier) et l’éducation sont donc directement touchés par la crise.