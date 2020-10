L’Alliance nationale des élèves et étudiants pour le progrès (Aneep) s’engage dans la lutte contre la Covid-19. Dans un communiqué, les partisans de Moustapha Niasse renseignent qu’ils ont, en ce sens, entrepris une tournée dans les universités publiques. L’objectif, renseignent-ils, est de sensibiliser les étudiants sur la pandémie, mais aussi et surtout les doter en masques et produits antiseptiques. ‘’Le constat est fait que le Sénégal a été exemplaire dans la lutte contre la Covid-19, tant au plan de l’organisation que dans la réponse opérationnelle.

C’est à ce titre que l’Aneep salue ce résultat et encourage nos gouvernants à poursuivre les efforts. Elle invite tous les Sénégalais à continuer à respecter les gestes barrières’’, lit-on dans la note. Les progressistes se sont rendus hier à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar afin de distribuer des masques et produits antiseptiques à quelques membres de l’alliance établis au niveau national. Ces dons, indique le communiqué, se poursuivront dans les autres universités avec d’autres entités de l’Aneep.

...Les jeunes progressistes se sont également prononcés sur la question des inondations, occasionnées par les pluies du 5 et 6 septembre dernier. D’après l’Aneep, l’intensité de ces précipitations a renseigné sur les efforts additionnels à fournir dans le cadre de la poursuite du Programme décennal de lutte contre les inondations. ‘’En effet, pas moins de 124 mm d’eau de pluie par heure ont été enregistrés en moyenne, dans la région de Dakar.

Cette catastrophe naturelle aurait été pire sans la réponse infrastructurelle donnée par l’Etat dans les quartiers qui, dans un passé récent, étaient inondés en pareilles circonstances’’, relève la note. L’alliance pense toutefois que ces efforts doivent être accentués pour réduire, voire éradiquer définitivement les inondations. L’Aneep n’a pas, dans sa note, manqué d’exprimer sa solidarité à toutes les victimes des inondations et s’incliner devant la mémoire des disparus.