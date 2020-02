En prélude à la commémoration du 34e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, ‘’Kemtiyu, Seex Anta’’, un documentaire d’Ousmane William Mbaye qui explore l’œuvre de cette figure intellectuelle et emblématique du Sénégal et de l’Afrique, a été projeté, ce jeudi, à l’Espace numérique ouvert (Eno) sis à Mermoz.

Sorti en 2016, "Kemtiyu" est un hommage à Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue et physicien sénégalais mort le 7 février 1986. Il a été projeté à l’Espace numérique ouvert (Eno) sis à Mermoz, jeudi, pour rendre hommage au défunt fils de Ceytou. ‘’Kemtiyu’’ dresse le portrait intime de ce savant précurseur dont les œuvres sont jugées immortelles, mais aussi de l’homme politique intègre et éclairé. Un personnage vénéré par certains, décrié par d'autres et méconnu par le plus grand nombre. Ce film de 94 minutes raconte le combat d'un homme qui passera toute son existence à chercher ‘’vérité et justice’’, afin de redonner à l'Afrique une conscience historique et une dignité.

Dans ce documentaire, la parole est donnée à ses camarades de combat, à ses amis d’enfance, à ses amis, sa fidèle éditrice et à certains de ses disciples. Feu Louise Marie Diop Maes, Moustapha Diop, Annette Mbaye d'Erneville, Christiane Yandé Diop, Boubacar Boris Diop, Dr Yoro Sy, Joe Ouakam, Randy Weston, Dialo Diop, Ndakhté A. Mbaye, Amadou Makhtar Mbow, Théophile Obenga, Boubacar Diop Buuba et tant d’autres, y livrent de forts témoignages. Le film a bien capté l’attention du public.

En sus de l’émotion que suscitent certains passages, ce film renseigne beaucoup sur la vie de l’homme. Les cinéphiles, notamment les jeunes étudiants qui se sont déplacés en masse, sont repartis avec une meilleure maitrise de la vie de Cheikh Anta Diop.

A coup sûr, ‘’Kemtiyu’’ va réveiller leur curiosité sur la vie et sur les productions du savant noir. Mais les plus âgés, qui connaissent l’homme, ont une autre lecture de ce film. Après avoir participé à un panel sur la ‘’Vie et (l’) œuvre de Cheikh Anta : regards croisés’’, qui a suivi la projection, l’ancien secrétaire général du RND (parti politique fondé par Cheikh Anta Diop) dira : ‘’Comme disait Wasis Diop, ce ‘Kemtiyu’ est bien, mais c’est pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Anta. C’est-à-dire pour ceux qui le découvrent avec ce film. C’est une révélation pour eux. Ils entendent tous ces témoignages. C’est un homme multidimensionnel, un érudit… sans même bien savoir ce qu’il a subi’’, a estimé Dr Dialo Diop.

Le disciple de Cheikh Anta Diop prédit d’autres créations en l’honneur du savant noir. ‘’Mais il y aura d’autres films. Ce n’est que le premier documentaire sur Cheikh Anta. Il y a des éléments probants pour faire d’autres films. Que ce soit des documentaires ou des fictions’’, dit-il. ‘’Kemtiyu’’ a obtenu plus d’une dizaine de distinctions, depuis sa sortie, dont le prix de la Meilleure œuvre documentaire au Fespaco de 2017, le prix ACP de l’Union européenne, le grand prix Charles Mensah, ainsi que le Sargal prix d’honneur du festival de documentaire de Saint-Louis Sénégal, etc.

BABACAR SY SEYE