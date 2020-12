Venu défendre le projet de budget 2021 de son ministère hier, à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, a apporté des éclaircissements sur le projet ’’100 000 logements’’ dont le démarrage n’est qu’une question de temps, selon lui.

Le projet ’’100 000 logements’’ suscite beaucoup d’espoir pour les Sénégalais d’ici et de la diaspora, pour l’accès à un logement. Ces derniers s’interrogent d’ailleurs sur la date de démarrage des constructions des premières maisons de ce projet. ‘’Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour un démarrage imminent’’, a rassuré le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow.

Il s’exprimait hier, à l’hémicycle, pour défendre le projet de budget 2021 du département qu’il dirige. Il a précisé que le projet ‘’100 000 logements'' s’étale sur 5 ans et 50 % des logements prévus sont réservés à l’habitat social, 20 % à la diaspora et les derniers 30 % pour des parcelles viabilisées, des logements moyen et grand standing à commercialiser.

En ce qui concerne la diaspora, il a informé que ‘’26 000 émigrés se sont déjà inscrits sur la plateforme’’. S’agissant des personnes à revenus mensuels irréguliers, le ministre a dit qu’elles seront accompagnées par le Fonds pour l’habitat social qui a pour mission, entre autres, de garantir des acquéreurs et de bonifier les intérêts.

En outre, faisant l’état des lieux de l’habitat social au Sénégal, Abdoulaye Saydou Sow a souligné que depuis sa création (environ 60 ans d’existence), ‘’les logements réalisés par la SN/HLM et la Sicap varient entre respectivement 13 000 et 15 000 logements’’. Ce projet ‘’100 000 logements’’, qui est une vision du chef de l’Etat, ‘’va accélérer la production massive de logements par les promoteurs publics et privés, et faciliter l’accès au logement de notre pays’’, dit-il, rassurant ainsi ceux qui se préoccupent du risque de retard dans l’alimentation du Fonds pour l’habitat social (FHS), financé par la taxe sur le ciment, en raison des conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur des cimenteries. Aussi, d’aucuns estiment que l’Etat doit revenir à l’ancienne politique de construction de cités, notamment les HLM, dans les régions.

Parlant de l’orientation que l’Etat entend donner à la SN/HLM et à la Sicap, Abdoulaye Saydou Sow a assuré que ces promoteurs publics, pionniers de l’habitat social, ‘’joueront un rôle déterminant dans le projet. En conséquence, l’Etat s’engagera à les accompagner’’.

Il a également précisé que le cadre législatif et réglementaire est en train d’être renforcé, avec la création de la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine SA (Safru) et le Fonds pour l’habit social.

Sur la question de l’implication des promoteurs privés dans le projet ‘’100 000 logements’’ et de leurs capacités techniques et financières, le ministre a attesté ‘’que les critères rigoureux de sélection et de suivi retenus, dans le cadre de ce projet, seront scrupuleusement respectés’’.

Quid des sites devant abriter le projet ? Le ministre note que la réparation tient compte des disponibilités foncières des localités et des besoins exprimés en termes de demande de logement. Et, dit-il, ‘’c’est en fonction de ces critères’’ que l’Etat compte réaliser les logements sociaux sur toute l’étendue du territoire national. Il a également précisé qu’avant tout partenariat avec les coopératives, ‘’l’Etat procédera à un diagnostic rigoureux de leur situation, notamment leur fonctionnement, avec leurs membres et leur solvabilité’’.

Quant au secteur informel et de la jeunesse, le secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique chargé du Logement, Victorine Ndiaye, a, à son tour, indiqué qu’’’ils seront bien pris en compte, à travers le dispositif mis en place par le fonds pour FHS’’. Pour ce qui est du quota des 20 %, elle a informé que le projet, en collaboration avec le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur, ‘’veillera à la prise en charge correcte de nos compatriotes vivant à l’extérieur’’.

BABACAR SY SEYE