Une visite d’évaluation a été effectuée par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, dans la commune de Kaolack, vendredi. La fin des travaux du projet d’assainissement concernant le volet pluvial est annoncée pour mars 2021.

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a effectué une visite, vendredi dernier à Kaolack, sur des sites, à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans le Saloum. Il s’est rendu sur trois différents chantiers. Il a été à Khakhoune où il y a un ouvrage qui est en train d’être construit, puis à Thiofack et sur celui des Parcelles-Assainies où la brigade des sapeurs-pompiers a installé un dispositif de pompage.

Le chef de projet, Pape Malick Diagne, de l’Office national de l’assainissement, a expliqué que le projet d’assainissement, volet pluvial, est pris en compte. Il souligne qu’ils sont dans un système de collecte et de drainage des eaux pluviales. Il a également indiqué qu’à Khakhoune, il y a deux bassins, dont un de 19 500 m3 et un autre de 765 m3. En réalité, dit le chef de projet, ces bassins sont des canaux de transit. Ils permettent de stocker, mais aussi de transiter vers l’exutoire naturel qui est la mer, à travers la bande d’Aouzou.

Au-delà, toujours dans ses explications, il y a un système de canalisation sur un linéaire de 7 km et des ouvrages connexes. ‘’En gros, c’est un système constitué de canaux, de tuyaux en PVC, mais aussi des bassins de stockage et de transit. Actuellement, nous sommes à 60 % d’exécution des travaux. D’ici le mois de mars 2021, on aura bouclé le projet. Il y a une tranche conditionnelle du point de vue du financement. Tout n’était pas bouclé. Le projet, normalement, devait coûter 20 milliards F CFA, mais actuellement nous allons exécuter le projet uniquement sur la disponibilité financière qui est autour de 11 milliards en TTC’’, annonce le chef de projet M.Diagne.

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a déclaré que ‘’ ce projet de 15 milliards F CFA, qui couvre neuf quartiers, a permis d’améliorer la situation, sans pour autant la résoudre complétement’’. Il a affirmé que d’ici l’hivernage prochain, tous les écueils seront complètements résorbés. ‘’Les entreprises qui travaillent ont indiqué que leur planning leur permet de finir les travaux au mois de mars 2021. Techniquement, lorsque l’on me donne une date, je me dis, il peut y avoir des aléas, je rajoute trois mois, donc je me dis en juin 2021, avant la prochaine saison des pluies, certainement les ouvrages seront terminés’’, a-t-il fait savoir.

‘’Il y a une amélioration nette de la situation‘’

En outre, Serigne Mbaye Thiam a expliqué que la situation de Kaolack est compréhensible. Le pays fait face à un hivernage pluvieux. ‘’A la date du 20 août 2020, nous étions sur un cumul de 392 mm de pluie, comparé à l’année 2019 où, à la même période, on était à 142 mm de pluie. On est dans une situation où la pluviométrie de 2019 a été multipliée par trois’’, a signalé le ministre.

Il n’empêche, il y a quand même quelques améliorations. ‘’Comparativement à l’année dernière où ils étaient obligés de venir dans le Saloum, à l’issue de la 2e et de la 3e pluie, il y a une amélioration de la situation, du fait des dispositifs, parce que cette même pluie, si elle était tombée l’année dernière, je peux dire que c’est tout Kaolack qui serait sous les eaux’’, a-t-il dit.

Il reste persuadé que ‘’les investissements qui ont été réalisés et les dispositifs mis en place ont permis d’atténuer les difficultés, même s’il y a une seule maison qui est sur les eaux, c’est une préoccupation des autorités publiques. C’est pour cette raison que je suis venu apporter du réconfort aux populations et leur dire que l’Etat est à leurs côtés. Les services du ministère et les autorités administratives sont sur le terrain’’.

AIDA DIENE