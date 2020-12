Le projet de budget 2021 du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique est arrêté à 100 969 541 424 F CFA en autorisations d’engagement et à 85 187 398 540 F CFA en crédits de paiement. Les députés l’ont adopté hier, sans qu’il y ait de discussion générale, en la mémoire de leur collègue Marie-Louise Diouf, décédée des suites de la Covid-19, selon nos informations.

Ainsi, ce projet de budget du département dirigé par Abdoulaye Saydou Sow est réparti en quatre programmes. Il y a le programme ‘’1014 : Pilotage et coordination administrative’’ dont les crédits sont arrêtés à 3 946 442 087 F CFA en crédits d’engagement et 2 586 442 087 F CFA en crédits de paiement’’.

Ensuite, 21 207 413 000 F CFA sont réservés au programme ‘’2045 : Aménagement et développement urbain’’. Pour le programme 2046 consacré au ‘’Logement, construction et d’infrastructures publiques’’, 49 648 685 468 F CFA et 35 226 542 584 F CFA seront décaissés respectivement en autorisations d’engagement et en autorisations de paiement.

Enfin, 26 167 000 869 F CFA sont destinés au programme ‘’405 : Cadre de vie’’.

B.S. SÈYE