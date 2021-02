Deux ans de prison dont un an ferme. C’est la peine requise par le parquet contre Ousmane Diop. Il était le comptable du Projet de renforcement du système sanitaire du Sénégal, dans sa première phase, piloté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics.

Après deux ans de détention préventive, Ousmane Diop a finalement fait face aux juges de la chambre correctionnelle de Dakar. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur plus de 74 millions de F CFA, de faux et usage de faux. Le prévenu était comptable durant la première phase du Projet de renforcement du système sanitaire du Sénégal piloté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Tout est parti d’un audit qui est initié 8 mois après le départ d’Ousmane Diop. Un trou de près de 75 millions a été remarqué. Les montants détournés étaient destinés à l’Ipres et à la Direction générale des impôts et domaines (DGID) et d’autres montants représentants de surplus dégagés lors des séminaires et qu’il devait reverser à la comptabilité.

Selon l’accusation, le prévenu falsifiait les chèques. Après que toutes les signatures ont été faites pour les chèques destinés à l’Ipres, les plaignants reprochent au prévenu d’avoir ajouté la lettre ‘’A’’ (Ipresa). D’après ceux-ci, les sommes détournées retournaient dans le compte du prévenu. Selon l’agent judiciaire de l’Etat, Ousmane Diop mandatait son chauffeur Malamine Keïta pour qu’il retire certains chèques. Ce dernier, qui était arrêté au même titre que son patron, a bénéficié d’un non-lieu.

Entendu, Ousmane Diop conteste les faits qui lui sont reprochés. D’après lui, il n’était pas au courant de l’audit interne. ‘’Ils ne retrouveront jamais ce montant dans mon compte. En plus, ils ont refusé que j’accède aux pièces comptables. C’est 8 mois après mon départ que l’audit a été fait’’, a déclaré le comparant. Avouant qu’il était l’unique détenteur du chéquier, le prévenu a nié avoir signé les chèques falsifiés. ‘’Je n'ai pas encaissé, ni endossé des chèques de ces structures, car je n'ai pas leur cachet’’, s’est-il défendu.

Le témoin Ousseynou Ngom révèle que pour maquiller le détournement, Ousmane Diop a confectionné un cachet de la DGID.

Prenant la parole, l’agent judiciaire de l’Etat a relevé que les tentatives de dénégation du prévenu ne sauraient prospérer. ‘’Le projet est issu d’une convention entre le Fonds mondial et l’Etat du Sénégal. Ce projet était dans le Programme de lutte contre le paludisme, le sida…’’, a-t-elle expliqué. ‘’Malgré les sommes détournées, il n’a pas fait amende honorable’’, a regretté Ramatoulaye Ly Ndiaye.

Elle a réclamé la somme de 76 millions de francs CFA, pour dédommager l’Etat du Sénégal.

Le représentant du ministère public a, pour sa part, requis deux ans dont un an de prison ferme contre Ousmane Diop. ‘’Les faits sont constants, car il y a une contrefaçon du sceau de l’autorité de la DGID et de l’Ipres’’, a soutenu le maitre des poursuites.

Convaincu de l’innocence de son client, Me Abou Dialy Kane sollicite sa relaxe à titre principal. A défaut, l’application bienveillante de la loi. Selon la robe noire, le détournement de deniers publics n’est pas établi, puisqu’il ne s’agit pas de l’argent public.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 10 février prochain.

MAGUETTE NDAO