Dans ce projet d’envergure sous-régional,Tambacounda va aussi jouer un rôle très important, étant le seul poste de dispatching au niveau du Sénégal.

Hier, la délégation de l’OMVG s’est rendue sur les différentes installations au niveau de la région. Par rapport au niveau d’exécution, il a été relevé qu’il est à 70 %. Les travaux vont être achevés en fin mars 2021, a signalé le maitre d’œuvre. Pourquoi cette différence par rapport à ce qui a été annoncé à Kaolack ?

Le secrétaire général de l’organisation a apporté des éclairages. Il explique : ‘’70 %, c’est le taux global. Mais pour ce qui est du poste, nous sommes à 85 % et ce sera livré en fin d’année. Maintenant, il y a l’aspect dispatching. Il s’agit de ce bâtiment en construction où il y aura des équipements ultra sophistiqués, électroniques, pour assurer tout ce qui est dispatching et communication avec les autres postes. Et c’est Siemens qui a en charge cet aspect des travaux. Pour ce qui est de ces travaux, il faudra attendre mars, parce que ce sont les derniers travaux à réaliser.’’

De plus, insiste le SG, le poste de Tambacounda est différent de celui de Kaolack. ‘’C’est un poste, dit-il, où il y a beaucoup d’arrivées et de départs. Il y a une ligne qui vient de Kédougou ; une qui vient de Kolda ; une autre qui vient de Kaolack et une autre en préparation, qui est de l’OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal), et qui va nous venir de Kayes. C’est pour vous dire que Tamba est un peu le centre névralgique de notre système de transport au Sénégal. C’est le second poste de dispatching ; l’autre étant en Guinée’’.

Par ailleurs, M. Ndao a signalé que la fibre optique installée pourrait également être utilisée par les entreprises de téléphonie. ‘’Notre réseau est équipé d’une fibre optique 36 pairs. Et les besoins que nous avons ne sont pas énormes. On a besoin de maximum 3 pairs. Il reste donc beaucoup de pairs qui restent. Et nous sommes en train de voir, avec la Banque mondiale, comment ces pairs pourront être mis à la disposition des sociétés de téléphonie de nos pays’’, a-t-il déclaré.

Dans la même veine, l’ingénieur-conseil d’Aecom, Lakhaloucine, a ajouté qu’à partir de ce centre, on a des informations sur toutes les lignes de l’OMVG. Aussi, à partir de là, on traite toutes les informations et on procède au dispatching’’.

Présent lors de la visite du poste, le président du Conseil départemental de Tambacounda est revenu sur les attentes des populations. ‘’Nous attendons de ce projet, soutient-il, une amélioration des conditions de vie de nos populations. Il faut constater que depuis 2012, l'Etat a fait beaucoup de choses pour la région. Nous nous en réjouissons. C’est dans le même cadre que s’inscrit ce projet régional. Cela va permettre aux populations de s'épanouir davantage’’.

Mor AMAR