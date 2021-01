Projet VLF

En réponse à l’appel du chef de l’État du Sénégal face à la pandémie de la Covid-19, Affaires mondiales Canada (AMC) à travers le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) a déboursé la somme de 94 800 000 F CFA. Cela, en vue de soutenir les organisations de la société civile féministes (OSC/F) dans l’exécution de leur plan de résilience. Le projetVoix et leadership des femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) financé par le gouvernement du Canada, est exécuté par le Centre d’études et de coopération internationale (Ceci-Sénégal).

Ce programme a pour but de permettre aux femmes et aux filles de mieux exercer leurs droits à travers le renforcement des capacités d’OSC/F et de réseaux d’OSC/F partenaires. A cet effet, le projet collabore directement avec 20 OSC/F et 5 réseaux d’OSC/F qui œuvrent à faire respecter les droits des femmes et des filles, notamment celles en situation de vulnérabilité et de marginalisation dans les régions où la problématique du respect de leurs droits est plus aiguë. Le fonds dédié au programme va permettre à 34 OSC/F dont 16 non-partenaires du projet, de bénéficier d’une prise en charge de leurs actions humanitaires (33 357 500 F CFA), de sensibilisation (38 588 500 F CFA) et de relance économique (22 854 000 F CFA).

...En ce qui concerne les organisations non-partenaires, le PVLF va travailler sur l’axe Dakar (19 500 000 F CFA) avec la Maison de la femme Mame Anta Gadiaga, la section féminine de Dakar de l’Association nationale des handicapés moteurs, les Guides du Sénégal et l’Association sénégalaise des femmes diplômées d’universités.

Au nord du pays (29 800 000 F CFA), Yokuuté ak Sukhali Djiguene, GIE Deuguey Moudji, l’Association des femmes pour le développement de la Petite Côte, l’Association sénégalaise d’appui à la formation pour le développement à la base, Genre, équité et développement GED, GIE Niakk Jarinu et l’Union diocésaine des associations féminines catholiques de Thiès ont été choisis.

L’axe Centre (28 000 000 F CFA) compte la Fédération and Ligguey de Niombato, le GIE Les Amazones, l’Association des femmes de Diamaguene et le Groupement des femmes pour le développement de Diourbel. L’Association des jeunes pour l’émergence du quartier Pont de Tambacounda et l’Union des albinos de la région de Tambacounda représenteront l’axe Sud - Sud-Est, pour un financement de 17 500 000 F CFA.