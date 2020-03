En arrivant au pouvoir en remplacement de Yahya Jammeh, Adama Barrow, l’actuel président de la Gambie, promettait de ne faire que trois ans à la tête du pays. Au bout de la période annoncée, des voix se sont élevées pour exiger qu’il tienne sa promesse. Ainsi est née ‘’Three Years Jotna’’. Ce qui a secoué la Gambie.

A Dakar depuis mercredi, dans le cadre du 2e Conseil présidentiel, Adama Barrow assure que ‘’la situation politique en Gambie reste calme. Mon gouvernement a pris tous les engagements nécessaires pour que les concertations entre les différents partis politiques se poursuivent sans entrave, dans un environnement démocratique et de bonne gouvernance’’. Aussi, la Commission de révision constitutionnelle et celle pour la vérité, la réconciliation et la réparation poursuivent leur travail. La CRC a présenté le projet de révision constitutionnelle, après avoir procédé aux consultations finales à travers le pays. Il est prévu qu’un référendum constitutionnel sur ce projet suive et les phases finales des travaux de la commission seront bientôt bouclées.

Adama Barrow semble, en outre, dire que le limogeage, avant-hier, du chef d’Etat-major des armées, Massaneh Kinteh, entre dans le cadre d’une réforme. En effet, affirme-t-il, ‘’la réforme du secteur de la sécurité en Gambie est en cours. Le processus est à un stade avancé. La présence de l’Ecomig dans le pays est un facteur de stabilité’’. Et, ajoute-t-il, ‘’la participation et le soutien apporté par le Sénégal pour le maintien de la stabilité et le renforcement de capacités de nos forces de sécurité ont beaucoup aidé notre gouvernement’’. Ainsi, le président gambien a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements et sa reconnaissance à l’endroit du gouvernement du Sénégal.