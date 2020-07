Pour augmenter la production agricole des petits producteurs locaux, notamment les femmes et les jeunes, et contribuer à la sécurité alimentaire, l’association ASeS a décidé, avec l’appui de l’Agence italienne de coopération, d’injecter plus de 1 600 344 000 F CFA dans les communes de Keur Moussa et Pout, dans le département de Thiès.

Accroître les revenus des petits producteurs locaux, en s’appuyant sur le développement de toute la chaîne d’approvisionnement agro-industrielle, impulser la dynamique de création des entreprises sociales et participer activement à la sécurité alimentaire dans les communes de Keur Moussa et Pout. C’est l’objectif et tout le sens du projet Social business et développement innovant de la filière agro-industrielle (Sb-Agroin). Financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement à hauteur de 90 %, ledit projet triennal (2019-2022) qui a accusé un retard dans le démarrage de ses activités à cause de la pandémie de la Covid-19, va permettre aux bénéficiaires d’être beaucoup plus autonomes. Son coût global est estimé à 1 milliard 600 millions 344 mille francs CFA.

Avec un tel financement, les femmes et les jeunes des deux communes pilotes de la région de Thiès vont également bénéficier des formations dans divers domaines. Tous, selon la coordonnatrice du projet, peuvent avoir, plus tard, une possibilité d’accéder au crédit à travers la mise en place d’un fonds rotatif. ‘’Ce projet Social business et développement innovant de la filière agro-industrielle va offrir beaucoup de possibilités à tous les bénéficiaires qui sont les femmes et les jeunes. En plus de les aider dans la transformation de leurs produits agro-alimentaires, des séances de formation en technique de compostage et de maraîchage leur seront dispensées gratuitement. En ce qui concerne la multiplication des semences de qualité, c’est l’Isra, qui est un partenaire, qui va s’en occuper. Des chercheurs italiens vont aussi intervenir. Nous voulons que les petits producteurs locaux puissent bénéficier de toutes les techniques culturales pour booster leurs productions agricoles’’, explique Giovanna Cantice.

Pour arriver à tout cela, la coordonnatrice du projet et représentante de l’association Agriculteur, solidarité et développement (ASeS) (qui regroupe beaucoup de producteurs en Italie) au Sénégal rappelle l’impératif de soutenir davantage les petits producteurs installés en zone rurale. De plus, Giovanna Cantice affirme que c’est de cette manière que le Sénégal pourra faire la promotion des petites entreprises de l’économie sociale et solidaire. Pour permettre aux bénéficiaires de ce projet de mener à bien leurs activités agricoles, il est prévu l’installation de champs communautaires et de puits dans les zones d’intervention (dans les villages de Touly, Yade, Guer, Sagnafyl, Niakhip, Hlm Tamba et Keur Yakham). Ces puits vont fonctionner avec de l’énergie solaire et avec un système d’irrigation basse.

GAUSTIN DIATTA (THIES)