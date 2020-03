Conçue dans le cadre de la promotion de la lecture, la Bibliothèque nouvelle de Bignona est devenue, au fil des années, un temple du savoir et de développement d’activités socio-éducatives. ‘’EnQuête’’ vous la fait découvrir.

On l’appelait la Bibliothèque nouvelle. Née de la volonté des anciennes autorités de la commune de Bignona de faire des activités socio-éducatives et de la lecture une priorité dans le cadre du développement des citoyens, la Bibliothèque nouvelle de Bignona, sise au quartier Bassène, a été réalisée, au début des années 2000, grâce à la coopération décentralisée - la Savoie Solidaire (France) notamment. Depuis, ce temple du savoir s’agrandit. Elle accueille particulièrement les élèves, écoliers et enseignants de la ville de Bignona, mais également des amoureux de la lecture, de la culture et du savoir.

Pour impulser une nouvelle dynamique à cet outil du savoir, la commune de Bignona va, en 2010, sous l’ère Mamadou Lamine Keita, recruter un spécialiste, en la personne de Ndèye Fatou Diop, sortie de l’Ecole des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Ebad). Depuis, cette professionnelle avérée gère, de main de maitre, cette bibliothèque qui sera élevée, ensuite, en centre de documentaliste et d’actions culturelles (Cedac). Ce centre s’occupe du volet socio-éducatif et de la promotion de la culture dans la commune de Bignona.

Outre les écoliers, les élèves et enseignants, le Cedac accueille des conférences, des journées socio-éducatives ainsi que des écrivains de passage à Bignona. Parmi eux, Sokhna Benga ou encore Marouba Fall ainsi que des événements culturels comme le festival des femmes Kagnalènes et celui des Cultures urbaines de Bignona. Elle sert, aussi, de point focal à la Mutuelle de santé des acteurs culturels de la commune de Bignona. Un coin pour enfants y a été aménagé en 2012. Des activités extra-muros sont aussi organisées au bénéfice des plus jeunes, dans le cadre de la promotion du livre et de la fidélisation des futurs lecteurs.

Pour pérenniser ses actions, le Cedac a noué des partenariats avec le Collectif de bibliothécaires et intervenants en actions culturelles basé à Aix-en-Provence en France (Cobiac). Ce partenariat développe la lecture et les livres au niveau des villages de Congolie, Bandjikaky et environs, dans le département de Bignona, avec l’accompagnement de la bibliothèque (référence) de la commune. Le Cedac est aussi en partenariat avec l’Association cantonale de partenariat international de Grésy-sur-Aix (Acapiga) en France.

Aujourd’hui, l’ambition de la commune de Bignona est de faire monter plus en puissance le centre à travers la numérisation. ‘’Il y a des livres très intéressants qui n’existent qu’en version électronique. Pour y accéder, il faut impérativement s’abonner à des bibliothèques numériques et les mettre en connexion avec celle de Bignona. Nous travaillons sur ce projet’’, informe le maire Mamadou Lamine Keita.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)