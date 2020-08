La 3e édition des prix E-jicom a été lancée hier, afin de changer l’écosystème des médias en intervenant sur divers leviers allant de la formation aux débats publics sur les questions qui interpellent la presse. La cérémonie de remise des prix aura lieu dans la troisième semaine de décembre 2020. L’annonce a été faite, hier, par la direction de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’Internet et de la communication (E-jicom), à l’origine de l’initiative.

Le lancement de la 3e édition des prix E-jicom a eu lieu hier, à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle. Une occasion saisie par la direction de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’Internet et de la communication (E-jicom), à l’origine de l’initiative, pour annoncer que la cérémonie de remise des prix aura lieu dans la troisième semaine de décembre 2020.

‘’Cette 3e édition se tient dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de Covid-19, qui impose des mesures spéciales. Les organisateurs ont décidé d’en tenir compte et le format de la cérémonie sera adapté, avec un respect strict des mesures barrières, afin de limiter au maximum les risques sanitaires, aussi bien pour les lauréats, les organisateurs que les partenaires’’, renseigne le communiqué de la direction d’E-jicom.

La même source indique que la compétition est ouverte essentiellement aux jeunes journalistes qui traitent avec ‘’sérieux et rigueur’’ des grands sujets d’intérêt public ayant un impact potentiel sur le développement et le progrès des sociétés. Il s’agit de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, des droits humains, de la gouvernance, de la gestion des ressources naturelles, des finances publiques, de la justice sociale, etc. Il convient de noter que les prix E-jicom de Journalisme ont été lancés à l’origine dans le cadre du projet Ethique et excellence dans le journalisme (EEJ) mis en œuvre par l’E-jicom depuis 2017. Ce projet est arrivé à terme en juin 2020. Mais, selon les initiateurs, vu ‘’l’engouement’’ autour des prix, l’E-jicom a décidé de maintenir l’activité dans le cadre de son engagement continu en faveur d’un journalisme de qualité au Sénégal’’.

‘’La pandémie de Covid-19, le traitement médiatique qui en a été fait et les nombreuses ‘’fake news’’ qui ont circulé pendant la période sur ce sujet, ont fini de démontrer l’importance d’une information crédible et de qualité sur des sujets sérieux comme la santé, l’éducation ou encore la gouvernance’’, a déclaré le directeur de l’école, Tidiane Sy.

Les initiateurs poursuivent que la progression des candidatures entre la première et la deuxième édition ainsi que l’arrivée de nouveaux partenaires à chaque édition, ‘’dénotent l’intérêt’’ que lui portent les journalistes ainsi que d’autres acteurs soucieux de l’existence, dans le pays, de médias de qualité.

Pour rappel, la 2e édition, tenue en 2019, a reçu un total de 46 candidatures contre 24 pour la première. ‘’L’objectif est de continuer sur cette lancée et de multiplier davantage les candidatures. Cinq principaux prix seront décernés lors de la cérémonie prévue en décembre : le Grand Prix E-jicom de journalisme et un prix dans chacune des sous-catégories (presse écrite, presse en ligne, radio et télévision). A ces principaux prix, s’ajoutent des ‘prix spéciaux’, en collaboration avec des partenaires’’, précise le communiqué.

Lors de la 2e édition, il a été décerné un ‘’Prix spécial liberté de presse’’, en partenariat avec le bureau Afrique de Reporters sans frontières (RSF). Lors de la 3e édition, il sera attribué des ‘’prix spéciaux’’ dans des catégories thématiques, dont le Prix spécial droit des femmes en partenariat avec Osiwa (Open Society Initiative for West Africa, basée à Dakar).

Les prix E-jicom de journalisme entrent dans le cadre des efforts de l’E-jicom visant à changer l’écosystème des médias en intervenant sur divers leviers allant de la formation aux débats publics sur les questions qui interpellent la presse.

MARIAMA DIEME