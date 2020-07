Propagation Covid-19 

Les femmes des organisations et plateformes régionales de la société civile de l’Afrique subsaharienne, sur un autre plan, pensent que ce contexte de crise sécuritaire constitue un ‘’frein pour endiguer’’ la progression de la pandémie de coronavirus.

Ainsi, elles invitent les Etats à renforcer les mesures déjà prises pour éviter la transmission du coronavirus. Et d’accompagner les campagnes d’information et de sensibilisation initiées par les acteurs de la société civile aussi bien dans les quartiers que dans les zones transfrontalières sur la pandémie et sur la paix, la sécurité et les actes terroristes et de violence.

Ceci tout en luttant contre la ‘’stigmatisation’’ des personnes et faire preuve de ‘’discernement’’ face aux éventuelles ‘’fausses nouvelles’’ relayées par les réseaux sociaux qui peuvent être des sources de confusion et de conflits.

Elles prônent aussi l’élaboration des politiques de sécurité alimentaire pour faire face à ‘’l'éminente menace’’ qui pèse sur la sécurité alimentaire, la mise en place des mesures pour permettre la réouverture des écoles et la prise de mesures supplémentaires pour assurer le déroulement pacifique des élections, malgré les mesures de confinement dues à la Covid-19.