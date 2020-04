Pour éviter toute propagation de la maladie à coronavirus sur toute l’étendue du territorial national, le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, invite le chef de l’État, Macky Sall, à faire annuler toutes les autorisations de circuler jusque-là délivrées par les gouverneurs de région et préfets de département.

La région de Thiès fait partie des six régions du pays les plus touchées par la Covid-19 qui continue à faire des ravages dans le monde, avec plus de 36 000 morts et 787 000 contaminations. Avec un total de 175 cas confirmés au Sénégal dont 40 guéris à la journée du mardi, le maire de la ville de Thiès trouve que l’heure a sonné de trouver une stratégie efficace et de travailler à freiner la propagation de la maladie à coronavirus à l’intérieur du pays.

Pour épargner le monde rural de cette pandémie, Talla Sylla propose au président de la République, Macky Sall, de faire cesser la délivrance des autorisations de circuler pendant les heures du couvre-feu. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, l’édile de la ville aux-deux-gares soutient que cela peut intensifier le confinement des citoyens. Mieux, il juge que c’est de cette façon qu’il faut s’y prendre pour éviter que la Covid-19 ne puisse atteindre les autres contrées du pays.

‘’Excellence Monsieur le Président, après m’être associé à l’hommage vibrant que vous avez déjà rendu aux personnels de santé et aux forces de défense et de sécurité pour leur patriotisme, leur engagement et leur professionnalisme, je voudrais vous lancer un appel solennel pour l’annulation de toutes les autorisations de circuler délivrées par les préfets et les gouverneurs, en vue d’accentuer le confinement de nos populations. Une mesure sine qua non présentement à notre portée pour éviter la propagation de la pandémie à l’intérieur du pays’’, écrit Talla Sylla. Le président de la coalition Fal Askan Wi (élire le peuple) estime que, ‘’devant la gravité de la situation, avec le nombre de cas positifs qui ne cesse de croître de jour en jour’’, la cessation de délivrer ces types de document aux citoyens qui doivent être dans leurs maisons pendant les heures de couvre-feu, peut aider à endiguer la pandémie.

Également, Talla Sylla fait remarquer que, ‘’compte tenu de l’état d’imprudence notoire de certains de nos compatriotes’’, le président Sall doit le faire pour éviter tout ‘’scénario catastrophe’’. Lequel, ajoute-t-il, doit être anticipé par ‘’la suppression des autorisations de déroger à la règle commune’’.

Par ailleurs, le maire de la ville de Thiès salue les mesures prises par le président de la République pour confiner les populations chez elles, entre 20 h et 6 h. À son avis, ces mesures ‘’fortes’’ peuvent aider à lutter contre la maladie à coronavirus qui a fini d’affecter plus de 170 pays. ‘’Pour l’intérêt supérieur de la nation’’, Talla Sylla appelle au respect strict de ‘’cette mesure vigoureuse qui nous permettra d’éviter que les dérogations exceptionnelles ne se généralisent et que tout espoir de contenir la dissémination du virus sur toute l’étendue du territoire ne soit vain’’.

GAUSTIN DIATTA (THIES)