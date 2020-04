Le département de Mbacké constitue une inquiétude pour les blouses blanches. Après Touba, il vient de prendre le relais, avec 2 cas testés positifs.

La commune de Mbacké vient d’enregistrer ses premiers malades de la Covid-19. Il s’agit d’un bijoutier travaillant au marché Ocass de Touba où 2 cas communautaires ont été déjà notés, et d’un marchand ambulant. Cette situation est alarmante, voire regrettable, si l’on en croit le docteur Mamadou Dieng. En sa qualité de médecin-chef de la région médicale, il préconise la fermeture des marchés et l’arrêt du transport interurbain, parce 3 des infectés travaillent au marché Ocass et au marché de Madiyana. Il prédit le pire des scénarios, si les marchés ne sont pas fermés et le transport interurbain entre Mbacké et Touba arrêté.

La situation sera beaucoup plus compliquée, avise-t-il, ‘’car les marchés et le transport constituent une véritable source de propagation des cas communautaires’’. Il fallait, d’après le Dr Dieng, s’attendre à ce que la commune de Mbacké ait des personnes positives à la Covid-19. D’ailleurs, il renchérit en donnant des conseils pour éviter la transmission communautaire. ‘’La meilleure manière de réussir la lutte contre la propagation des cas communautaires, c’est la fermeture des marchés et l’arrêt du transport interurbain. On ne peut pas fermer les mosquées et continuer à ouvrir les marchés, alors que les gens passent plus de temps dans ces lieux de commerce’’.

A Touba, des voix plus autorisées devraient prendre le relais du médecin-chef et parler aux habitants. Ces derniers continuent de défier toutes les mesures préventives édictées jusqu’ici par les autorités sanitaires. Ce sont des véhicules bourrés de personnes qu’on compte. A l’en croire, les gens doivent respecter les mesures enjointes par les autorités sanitaires. Les gens continuent de se serrer la main.

A noter que ces deux malades sont internés au centre de traitement du coronavirus de Darou Marnane. Ce qui fait présentement un total de 7 patients internés au centre de Darou Marnane. Ils sont tous issus de la transmission communautaire. D’ailleurs, les équipes sanitaires sont sur le terrain pour identifier tous les contacts de ces nouveaux infectés au coronavirus. Il faut signaler qu’un agent de santé exerçant à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est testé positif et ses collègues avec lesquels il a été en contact mis en quarantaine. Son service pourrait l’être.

Boucar Aliou Diallo