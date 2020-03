Le médecin-chef de la région de Thiès, Dr Malick Ndiaye, a indiqué, hier, que les autorités sanitaires, administratives et les forces de défense et de sécurité (FDS) vont mutualiser leurs forces pour stopper la propagation de la pandémie de la Covid-19. Cette bataille est également élargie aux chefs de village de toute la région.

À ce jour, la région de Thiès a enregistré un seul cas positif de Covid-19, sur 17 prélèvements. Il s’agit de la Française âgée de 68 ans et qui loge à la résidence Le Nianing, dans le département de Mbour. Pour éviter la propagation de cette pandémie qui secoue le monde, les autorités sanitaires, administratives, les élus et les FDS ont décidé de s’unir comme un seul homme.

Hier, gouverneurs, préfets, officiers… se sont donné rendez-vous à la gouvernance pour discuter des mesures à prendre pour faire face à cette contrainte mondiale, lors d’une réunion d’urgence sur la Covid-19.

Selon le médecin-chef de la région de Thiès, au-delà de ceux qui ont pris part à la réunion restreinte, le combat contre le coronavirus doit être l’affaire de tous. ‘’Suite à la découverte dans la région de Thiès d’un cas confirmé de coronavirus, le gouverneur de la région a convoqué une réunion du Comité régional de gestion des épidémies pour pouvoir mettre en place, très rapidement, un comité de lutte et de riposte, en collaboration avec toutes les autorités administratives et les élus locaux. Parce que, pour nous, les autorités administratives et les élus sont importants dans leur rôle, pour mettre en pratique les décisions que le président de la République a prises dans la sensibilisation des populations et dans le fait que les rassemblements, qui sont source de propagation de la maladie, puissent être interdits au niveau de la région’’, explique le Dr Malick Ndiaye.

Pour freiner la propagation de cette maladie, le médecin-chef de la région médicale de Thiès trouve urgent de s’appuyer sur les élus locaux afin que la sensibilisation puisse arriver dans les villages les plus reculés du périmètre régional. Le problème de lutte contre cette pandémie mondiale, dit-il, est d’abord un problème de communication et de sensibilisation des populations.

Ainsi, précise-t-il, il faut, tout d’abord, informer les agents du service public, en premier lieu les forces de défense et de sécurité (FDS). ‘’Nous avons discuté avec tout le monde et regardé avec tous les moyens dont disposent les agents et voir comment on peut les appuyer dans la formation de leur personnel et leur protection. Nous avons demandé que tous les maires de la région nous appuient. C’est dans ce cadre que le gouverneur a instruit aux préfets de mettre en place, dans tous les départements, des comités départementaux de gestion des épidémies et, au niveau de toutes les sous-préfectures, des comités locaux de gestion des épidémies. La lutte devient alors décentralisée avec les chefs de village’’, déclare le Dr Malick Ndiaye.

‘’Quand nous aurons mis en place tout ce système, nous pensons atteindre l’ensemble de la population qui se trouve dans la région de Thiès et nous permettre de lutter contre cette maladie qui, au niveau de la région, enregistre un cas’’, ajoute Dr Ndiaye, rappelant que si les manifestations sont interdites, c’est pour protéger tous les citoyens de la région de Thiès contre la Covid-19.

Talla Sylla maintient son ‘’Corona doofi diaar’’

Le maire de la ville de Thiès a signé, avant-hier, à l’issue d’une concertation d’urgence avec tous les acteurs de la région médicale, un arrêté portant mise en place d’un comité de veille et d’action contre le coronavirus. Ce comité, poursuit-il, va se réunir en permanence, dans l’unique intérêt de freiner la pandémie qui se propage dans le pays.

Outre l’élaboration de ce plan d’action, Talla Sylla a envoyé des délégations auprès des différents chefs religieux de Thiès, pour les mettre à contribution dans la lutte contre la Covid-19 qui enregistre, à ce jour, 27 cas dont 2 guéris. Ces rencontres et ses visites, ajoute-t-il, se poursuivent jusqu’à cette après-midi (hier) pour les sensibiliser, puisqu’il y a un certain nombre de questions ‘’très sensibles’’.

‘’C’est la gestion du cas des moments de prière au niveau des lieux de culte. Puisque, d’un côté, nous interdisons les manifestations, mais en même temps, il y a des rassemblements qui s’effectuent dans des lieux assez sensibles. Donc, il faut échanger avec les chefs religieux pour que la décision puisse venir de ces derniers. Dans cette stratégie d’information et de sensibilisation, nous avons également mobilisé des couches de la population capables de nous appuyer. C’est rassembler contre les rassemblements’’, souligne le premier magistrat de la ville de Thiès.

Ainsi, Talla Sylla informe tout de même que tous les relais communautaires, en première ligne les ‘’badiénu gox’’, vont être impliqués dans ce combat pour stopper net le coronavirus.

‘’Tout le monde sera impliqué dans cette bataille. C’est une opération que nous avons lancée et que nous avons appelée opération’Khalama ndir badio corona dofi diar’. Chacun a son rôle à jouer. La presse a aussi son rôle à jouer. Parce que chacun est devenu un organe de presse’’, indique Talla Sylla, précisant que l’espace de jeu Mickeyland appartenant à la mairie et qui reçoit beaucoup d’enfants, reste fermé jusqu’à nouvel ordre.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)