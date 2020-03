Des lignes aériennes sont suspendues à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23 h 59 mn, pour une durée de 30 jours. L’annonce est faite, hier, par le ministre chargé du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

Toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations de la France, de l’Italie, de l’Espagne, de la Belgique, du Portugal, de l’Algérie et de la Tunisie sont suspendues. Cette décision, tellement attendue par la population sénégalaise, est finalement tombée hier.

Selon le ministre chargé du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, cette situation est consécutive à une proposition des experts du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). Ils ont fait part de la nécessité d’assurer une rupture de la chaîne de transmission, pour éviter que l’épicentre de cette pandémie ne se déplace en Afrique et plus particulièrement au Sénégal.

Ainsi, dans la continuité des mesures prises par le président de la République, le samedi 14 mars dernier, les experts du ministère du Tourisme et des Transports aériens, en rapport avec ceux du MSAS, se sont concertés, hier, pour étudier ensemble les meilleurs moyens de réduire au maximum la propagation de ce virus. Au terme des échanges, explique Alioune Sarr, il est apparu qu’il devient primordial de mettre en œuvre tous les moyens qui siéent, pour protéger au mieux les 16 millions de Sénégalais. Mais également, dit-il, de s’assurer que l’aéroport international Blaise Diagne, principal point d’entrée du pays, ne soit un espace de contamination et de transmission de la Covid-19, et d’éviter tout risque d’augmentation de cas au Sénégal, dans les jours et semaines à venir.

De cette rencontre, soutient le ministre du Tourisme, est ressortie la recommandation d’arrêter les flux directs et indirects en provenance des zones à risque, afin d’éliminer les interactions avec les foyers de la pandémie.

Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23 h 59 mn, pour une durée de 30 jours. Ne sont pas concernés les vols cargo pour lesquels les équipages devront rester à bord et leur temps d’escale réduit au strict minimum ainsi que les vols d’évacuation sanitaire. Pour le royaume du Maroc, informe Alioune Sarr, les vols sont suspendus depuis hier à 00 h 01 mn. ‘’Cette décision historique a pour principal objectif de réduire la chaîne de transmission et d’en minimiser l’impact. Elle est alignée aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui demande aux pays de trouver un juste équilibre entre la protection de la santé, la prévention des perturbations socio-économiques et le respect des Droits de l’homme. Mais aussi d’adopter une approche globale adaptée à leur situation, avec le confinement comme pilier central’’, explique M. Sarr.

Par ailleurs, le ministre reconnaît qu’une telle décision aura des conséquences sur les secteurs du tourisme et des transports aériens, deux des sept secteurs prioritaires du Plan Sénégal émergent. Néanmoins, ‘’face à ce choc exogène mondial, il est de notre devoir d’apporter des réponses mesurées et cohérentes, proportionnées à la menace contre la santé publique et basée sur des évaluations des risques locaux. Ceci impliquera tous les éléments de la chaîne de valeur touristique et aérienne’’. Ce qui se fera, dit-il, en accord avec les lignes directrices et recommandations générales de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Organisation mondiale du tourisme et de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Par ailleurs, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, annonce un prélèvement positif du coronavirus sur 9 tests effectués. Il s’agit d’un ressortissant français, âgé de 67 ans, arrivé à Dakar le 7 mars 2020 et venant de la France par Vol Iberia. La cellule d’alerte, informe Abdoulaye Diouf Sarr, est saisie le 15 mars et les équipes ont procédé au prélèvement et au confinement du patient. A ce jour, 27 cas sont déclarés positifs, dont 2 guéris et 25 encore sous traitement.

VIVIANE DIATTA